"Spari c... datti una regolata". Sabrina Ferilli furiosa a Tu si que vales

Nelle nove edizioni di Tu si que vales mai nessuno aveva fatto infuriare così tanto i giudici. C'è riuscito Salvatore Lo Iacono, in arte Salvo by night, 46enne palermitano, che nello studio del programma di Canale 5 si è presentato come musicista, talent scout, direttore artistico e molto altro. " Sono un talento nato, ho portato al successo tanti ragazzi in Sud America ", ha esordito il concorrente nell'ultima puntata dello show, scatenando la replica ironica di Teo Mammucari: " Sei molto umile ". Ma a massacrare il talento ci hanno pensato soprattutto Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli.

Sul palco Salvo by night si è esibito con un suo brano, ma ai giudici ha parlato del suo progetto e è qui che la situazione è letteralmente degenerata. " Sono qui per un sogno che può realizzare solo la signora Maria, portare sul palco di Canale 5 un progetto dedicato ai talenti, io li scopro e li porto qui, Maria lo produce. Io sbanco, ci possiamo giocare tutto". E le sue parole sono state il "la" per le repliche ironiche dei giudici. " Una vera novità", ha scherzato Gerry Scotti, mentre Rudy Zerbi indagava sui successi che Salvatore sosteneva di avere raggiunto in Sud America: "Facci dei nomi di cantanti che hai scoperto? Quali premi hai vinto, dicci ".

Il concorrente è rimasto sul vago e Maria De Filippi si è divertita a fomentare Zerbi, già sul piede di guerra: " Se Rudy dice di sì, ti produco subito". Ma il giudice ha praticamente smontato l'artista: "Intanto sei stonato a dei livelli infami, sei un incubo da vedere e sentire e ci hai riempito di cialtronate ".

Sabrina Ferilli perde la pazienza