Lo spunto, gli insulti e il bacio a Venezia: perché "Don't Worry Darling" fa discutere

L'arrivo di Harry Styles al Lido di Venezia ha scatenato il popolo del web. Non solo perché il cantante britannico è uno degli artisti più amati e seguiti al mondo, ma anche per i gesti fatti davanti alle telecamere e ai fotografi presenti alla Mostra del cinema: dal bacio a Nick Kroll fino allo spunto (presunto) al collega Chris Pine.

A dire il vero è l'intero cast di Don't Worry Darling a essere finito nel mirino dei pettegolezzi. Sin dall'inizio delle riprese della pellicola, che vede l'esordio alla regia dell'attrice Olivia Wilde, se ne sono dette di ogni. Per mesi la stampa inglese ha parlato dei presunti dissapori tra i vari attori, delle liti tra la Wilde e Shia LaBeuf, che proprio per questo ha abbandonato il progetto quando la troupe era ancora sul set. E ancora la storia d'amore nata durante le riprese tra la regista e Harry Styles, l'interessamento di Florence Pugh (protagonista del film) proprio per il bel cantante e gli screzi tra Styles e Chris Pine. Insomma un set decisamente infuocato.

E i gossip sembrano avere trovato conferma con l'arrivo in Laguna dell'intero cast. Sul tappeto rosso si è notata una certa freddezza tra i protagonisti del film e alla conferenza stampa di presentazione della pellicola l'assenza della co-protagonista Florence Pugh si è fatta notare. L'attrice si trovava all'estero sul set di un altro progetto cinematografico e non sarebbe arrivata in tempo. In realtà le voci parlano di una forte "rivalità" con la Wilde. Quest'ultima sarebbe stata "gelosa" della complicità dei due protagonisti del suo film - Styles e Pugh - mentre l'attrice non avrebbe gradito il coinvolgimento sentimentale - scattato sul set - tra la regista e il cantante.

Olivia Wilde sarebbe arrivata ai ferri corti anche con l'attore di Transformers, Shia LaBeuf, scelto inizialmente come volto maschile del suo film. Sul set l'interprete non avrebbe tenuto comportamenti idonei e la regista lo avrebbe licenziato, rimpiazzandolo con Styles. La versione raccontata da Shia, però, sbugiarda la Wilde. L'attore ha pubblicato sui social alcuni video delle loro conversazioni, dove la regista lo riempie di elogi e lo prega di rimanere nel cast, poi abbandonato. " Non c'è niente di vero, solo pettegolezzi. Internet alimenta il gossip, ma in questo caso senza fondamento ", ha detto la Wilde da Venezia, ma tutti i rumor - di fatto - stanno aumentando l'interesse attorno a Don't worry darling.

Come se questo non bastasse, a creare hype ci ha pensato anche Harry Styles, che prima ha baciato sulla bocca Nick Kroll nella sala Grande del palazzo del Cinema del Lido alla fine della proiezione del film. E poi, poco dopo, avrebbe sputato addosso al collega Pine, mentre il cast assisteva alla proiezione del film. Il video è diventato virale in pochissime ore e lascia una scia di chiacchiericci attorno all'intero progett.