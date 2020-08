Dal rifiuto della regina alla lite con Kate: i 10 retroscena che hanno fatto infuriare Meghan ed Harry

Per l'edizione italiana dovremo attendere il 27 agosto ma nel Regno Unito e negli Stati Uniti "Finding freedom" è già un bestseller. La biografia non autorizzata sull'addio di Harry e Meghan alla famiglia reale sta infatti infiammando l'opinione pubblica per le sue rivelazioni imbarazzanti. Il libro ha mantenuto la promessa di rivelare i retroscena più scottanti sul prima e dopo la Megxit e non ha tradito le aspettative, irritando profondamente (si dice) la regina Elisabetta.

Nelle trecentosessantaquattro pagine scritte da Carolyn Durrand e Omid Scobie emerge il quadro di una coppia costretta a stare sempre un passo indietro nonostante la grande popolarità e il malcontento della duchessa di Sussex per questo ruolo di secondo piano. Ma non solo. Lo snobbismo di William e Kate nei confronti di Harry e Meghan e le ripicche della regina Elisabetta dopo l'annuncio a sorpresa della rinuncia ai doveri reali della coppia. Ecco i dieci punti scottanti della loro storia.

1. Un fidanzamento tenuto nascosto per mesi

La storia della proposta di fidanzamento avvenuta nel Cottage dei Sussex durante una cena romantica a base di pollo arrosto sarebbe tutta una farsa. Il principe Harry raccontò l'aneddoto durante l'intervista ufficiale con Meghan alla BBC nel 2017 ma la storia sarebbe andata diversamente. La biografia svela infatti che Harry e Meghan si sarebbero fidanzati nove mesi prima. Al loro debutto pubblico come coppia agli Invictus Games di settembre 2017 a Toronto i due avevano già deciso di sposarsi senza il consenso di sua Maestà.

2. La regina sapeva della volontà dei Sussex di fare un passo indietro

Elisabetta II sapeva dell'addio di Harry e Meghan già prima di Natale ma non volle ricevere la coppia per un confronto, scatenando la reazione dei Sussex con l'annuncio pubblico a sorpresa. Il libro svela che la pubblicazione su Instagram dell'annuncio del passo indietro dai doveri reali di Harry e Meghan non fu affatto una sorpresa per la famiglia reale. I duchi avevano cercato di organizzare un incontro con la regina prima di partire per il Canada, dove trascorsero le festività natalizie nel 2019. L'agenda della sovrana era però fitta di impegni e l'incontro sarebbe stato possibile solo a fine gennaio. Stanchi di attendere, Harry e Meghan avrebbero preso la decisione di fare l'annuncio di addio senza l'approvazione della regina.

3. Le continue intromissioni della famiglia nelle scelte di Meghan

La duchessa non ha mai accettato di buon grado di vedersi dettare le condizioni, soprattutto per quanto riguarda il suo stile. Nella biografia si scopre però che Meghan si è dovuta "piegare" alle ferree regole reali anche su cosa indossare. I funzionari della regina avrebbero in più occasioni cercato di ridimensionare la popolarità di Meghan e Harry, imponendo alla duchessa un low profile per non attirare l'attenzione di media e paparazzi. Come quando le venne suggerito di non indossare la collana con le iniziali "H" e "M".

4. La Megxit? Un'idea di Harry

L'idea di fare un passo indietro da oneri e onori reali non sarebbe scaturita da Meghan. Il principe Harry ha sempre sofferto il ruolo in primo piano e la sua voglia di rifugiarsi in Africa appena possibile lo ha sempre confermato. Ribelle e anticonformista sin dall'adolescenza, Harry avrebbe deciso di lasciare i doveri reali ben prima di conoscere Meghan. L'attrice americana, forte e indipendente, lo avrebbe solo assecondato nella sua scelta, aiutandolo a fare il grande passo.

5. Meghan era "la showgirl di Harry" seguita dai paparazzi

Sono gli autori della biografia a svelare come Meghan, quando ancora non era la fidanzata del principe, si accordasse con i paparazzi per avere maggiore visibilità. Lei era solo un'attrice americana in cerca di fama e opportunità e ogni volta che arrivava a Londra c'erano fotografi pronti a immortalarla. A chiamarli era il suo agente che si accordava per dare visibilità alla futura duchessa di Sussex. Proprio per questo a corte Meghan Markle sarebbe stata soprannominata la "showgirl di Harry".

6. Lo sgarbo di Kate a Meghan che ha incrinato i rapporti tra William e Kate

Tra i Cambridge e i Sussex non ci sarebbero stati mai buoni rapporti. A partire dal gesto di Kate Middleton che avrebbe rifiutato di dare un passaggio a Meghan per portarla nel cuore di Londra a fare shopping. Un insulto per la duchessa che si sarebbe sentita ferita anche delle mancate visite dei cognati - per oltre dieci mesi - nella loro abitazione subito dopo il matrimonio. Nonostante il legame profondo tra William e Harry, tra le due mogli non sarebbe mai scoppiata la simpatia e per Meghan Kate sarebbe stata solo una snob.

7. Harry e Meghan non si fidavano dello staff a palazzo

L'addio dei Sussex alla famiglia reale sarebbe stata la conseguenza di frustrazioni e timori. Il libro rivela, infatti, che il principe Harry sentiva di non potersi fidare di nessuno a palazzo. " Per mesi la coppia ha cercato di esprimere queste frustrazioni - si legge nella biografia - ma le conversazioni non hanno portato da nessuna parte. Peggio ancora, c'erano solo una manciata di persone che lavoravano al palazzo di cui potevano fidarsi. Al di fuori di questo team nessuna informazione era al sicuro ".

8. Harry avrebbe oscurato il principe Carlo

Harry avrebbe profondamente ferito il principe Carlo poco prima del viaggio ufficiale dell'erede al trono in Medio Oriente nel 2016. Il principe era ossessionato dai media che stavano perseguitando Meghan durante la loro frequentazione e, non curante dell'impegno del padre, emanò un comunicato stampa ufficiale in difesa della fidanzata. Harry fece tutto senza l'autorizzazione del padre, costringendo Carlo ad un ruolo marginale sui media e a occuparsi della faccenda nonostante l'importante impegno istituzionale.

9. Harry aveva un account Instagram segreto

Da sempre ossessionato dall'opinione pubblica e da ciò che si diceva sul suo conto, il principe Harry avrebbe creato un profilo social segreto per seguire ciò che succedeva sui social network. Secondo gli autori di "Finding freedom" oltre all'account ufficiale "Sussex Royal" (chiuso il 31 marzo 2019) Harry avrebbe avuto un profilo personale con il quale monitorare le notizie sul suo conto e su quello di Meghan. Il figlio minore di Lady D si sarebbe nascosto dietro lo pseudonimo @SpikeyMau5 per diversi mesi prima di essere scoperto e costretto ad abbandonare i social (o a cambiare nickname).

10. Meghan, l'ultimo messaggio a suo padre la notte prima delle nozze