"È stato Stefano a lasciare Belen". Ma qualcosa non torna nel loro addio

Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez pare sia finita definitivamente. Da circa un mese è esploso il caso sulla loro nuova separazione e sono tante le voci che si rincorrono sui possibili motivi dietro il loro addio. Stefano De Martino ha preferito non esporsi direttamente sulla vicenda, al contrario di Belen che ci ha messo la faccia appena sono iniziate a circolare le prime voci sulla separazione, per confermare la crisi e mettere a tacere i pettegolezzi. Un gesto di grande maturità, quello dell'argentina, fatto per tutelare in primis il loro bambino e quello che di bello avevano provato a ricostruire.

" Ha fatto capire di non essere stata lei a chiudere con De Martino ", si legge tra le righe del settimanale Chi, il cui articolo recita: " La showgirl ha reagito bene, comprendendo che quella non era la sua strada, e ha ricominciato a vivere ". Eppure, il comportamento di Belen Rodriguez nelle ultime settimane non è sembrato quello di una persona che ha accolto con filosofia un altro stop al suo matrimonio. Tutto nasce quando proprio il settimanale Chi pubblica l'indiscrezione sulla separazione tra l'ex ballerino e l'argentina.

Lui è a Napoli dai primi di aprile, lei è a Milano insieme a Santiago, e da quel momento tra i due smette di esserci qualunque contatto social. I più attenti notano immediatamente l'assenza della fede al dito di Belen, segno insindacabile di qualcosa che si è rotto. A poche ore da quel gossip, l'argentina decide di esporsi e di mettere alcuni paletti alla valanga di chiacchiere sulla sua relazione. Lo fa con un video in cui si mostra affranta, con gli occhi gonfi e pieni di lacrime mentre spiega che sì, tra lei e suo marito c'è crisi. Inevitabile la valanga di commenti a sostegno della showgirl argentina anche da parte di molti volti noti dello spettacolo.

Belen Rodriguez ha trovato in tantissimi sconosciuti la solidarietà di cui aveva bisogno in quel momento e non ha esitato a rispondere a molti messaggi, dando qualche indizio in più sulla rottura. " A volte la vita ti mette davanti gli stessi problemi solo perché tu te ne accorga per davvero come stanno le cose. Ed è giusto che così sia, così si impara ", scriveva Belen tre settimane fa in uno dei tanti commenti di risposta. Proprio queste sue parole hanno alimentato le voci secondo le quali Stefano De Martino l'avrebbe tradita, voci che Belen sembra confermare con due foto condivise sul suo profilo solo pochi giorni fa, dove si ritrae con due corna sulla testa.

Nel frattempo sono circolate altre indiscrezioni, che raccontano di una furiosa lite che ci sarebbe stata tra i due durante il lockdown. Uno scontro dai toni molto accesi a cui avrebbero assistito i condomini dell'elegante palazzo di Milano dove i due abitavano con loro figlio. Proprio dopo questa litigata, Stefano De Martino avrebbe deciso di tornare a Napoli, ufficialmente per poter svolgere le due settimane di quarantena richieste dalla regione Campania prima di poter tornare a lavorare alla produzione Rai che lo vede protagonista.

La versione che Belen abbia accolto con filosofia la separazione da Stefano stride con il comportamento dell'argentina, che sembra ferita nel suo orgoglio. In queste settimane ha trovato rifugio in Mattia Ferrari, suo grande amico, e nella sua famiglia, che soprattutto nei momenti difficili non la fa mai sentire sola. L'immediata scomparsa della fede nuziale, il video in cui è sull'orlo del pianto, la presunta lite e le corna nelle fotografie non sono esattamente ciò che farebbe una donna che reagisce bene, soprattutto quando si vocifera che dietro tutto questo potrebbe esserci un tradimento.