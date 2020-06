Stefano De Martino si "vendica" di Belen? Su Instagram mette i cuoricini a Emma Marrone

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sempre più distanti. La shwgirl argentina continua la sua vita a Milano insieme a Santiago mentre Stefano De Martino sembra ormai essersi stabilito a Napoli, dove sta giranto le nuove puntate del suo programma. Da quando, una settimana fa, il settimanale Chi ha confermato le indiscrezioni che già da tempo circolano in rete sulla loro separazione, i due sono sempre di più al centro del gossip. Belen si è avvicinata ancora di più a Mattia Ferrari, uno dei suoi migliori amici, mentre Stefano De Martino pare che abbia ricominciato a mettere i like a una sua ex storica.

Dopo aver condiviso una diretta di meno di 5 minuti con i suoi follower per spiegare di trovarsi in un momento complicato della sua vita, Belen Rodriguez ha scelto (per il momento) la strada del silenzio. Ha lasciato solo qualche commento ai messaggi che migliaia di persone si sono preoccupate per lei e che le hanno dimostrato solidarietà. Dalle sue parole, Belen Rodriguez ha lasciato intendere che tra lei e suo marito siano sorti problemi che già in passato li avevano portati ad allontanarsi. Sulle sue parole, il web ha iniziato a ipotizzare che De Martino potesse aver nuovamente tradito sua moglie, come già si sospettava ai tempi della prima separazione. L'ex ballerino ha preferito non replicare e continua a fare finta di sulla sui social, dove le sue condivisioni sono prevalentemente legate al lavoro.

Belen Rodriguez, invece, da quando si trova in questo momento di difficoltà è molto social e si diverte a condividere gran parte della sua quotidianità, che lasciato momentaneamente da parte il lavoro anche a causa del Covid-19, è tutta per Santiago. La showgirl argentina ha trascorso qualche giorno a casa di Mattia Ferrari, che in questi giorni è molto vicino a Belen e le sta offrendo il supporto necessario per affrontare col sorriso questa parentesi di difficoltà. Qualcuno ha addirittura ipotizzato che tra loro possa esserci qualcosa di più di un'amicizia ma in realtà Mattia Ferrari in questo momento è solo la spalla sulla quale Belen si sta poggiando per superare lo sconforto che, anche alla luce del video girato dall'argentina, è tanto per la nuova separazione da De Martino.

Nel frattempo Stefano continua la sua normale attività social ma i fan, che sono sempre molto attenti, hanno notato un dettaglio clamoroso nella sua attività su Instagram. Già da qualche tempo, infatti, De Martino avrebbe ricominicato a mettere like a una delle sue ex più famose, la cantante Emma Marrone. La loro relazione, ma soprattutto la loro rottura, aveva riempito le pagine di gossip nel 2012. La cantante, infatti, sarebbe stata tradita dall'ex ballerino proprio con la showgirl argentina. Una storia che destò molto clamore e che, secondo alcuni, potrebbe tornare di attualità con un clamoroso colpo di scena. Sarà davvero così? È difficile un ritorno di fiamma tra Emma Marrone e Stefano De Martino ma qualcuno ci spera ancora.