Stefano e Manuela escono allo scoperto. Arrivano le foto (del bacio) con i tentatori di Temptation Island

Stefano e Manuela sono usciti separati da Temptation Island, ma hanno impiegato poco tempo a rifarsi una vita amorosa. Entrambi, infatti, hanno scelto di proseguire la conoscenza con i single conosciuti nel villaggio. Stefano con Federica e Manuela con Luciano ed entrambi sono usciti allo scoperto sui social network pubblicando foto intime e private delle loro nuove storie.

" Tutto cambia in una frazione di secondo ", ha scritto il single Luciano Punzo a poche ore dal falò di confronto che ha visto lasciarsi Manuela e Stefano. Una frase sibillina che ha svelato come sarebbe andata a finire l'avventura a Temptation Island per la coppia. La 31enne originaria di Brindisi, infatti, ha deciso di uscire dal programma senza il suo fidanzato e di godersi la passione nata con il tentatore Luciano. A farla capitolare è stato proprio il single napoletano e quel bacio appassionato che i due si sono scambiati a poche ore dal confronto finale tra i due fidanzati.

Manuela Carriero all'ultimo falò è arrivata agguerrita e decisa a mettere la parola fine alla sua storia d'amore con il compagno Stefano Sirena. Non prima, però, di avergli rifilato un sonoro schiaffone. Il confronto davanti al falò tra i due ex è stato forte e non sono mancate le tensioni. Tanto che Stefano - provato dalla discussione - si è dovuto addirittura allontanare dalla postazione per sfogare con lacrime amare frustrazione e delusione. Alla fine, alla domanda di rito fatta da Filippo Bisciglia, i due hanno scelto di proseguire ognuno per la propria strada. Ognuno nelle braccia dei single che nel villaggio li avevano corteggiati.