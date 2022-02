Stranger Things torna su Netflix

I fan di Stranger Things possono tirare un sospiro di sollievo. C’è una data di lancio per la stagione 4 della serie cult di Netflix creata dai fratelli Duffer, che torna in streaming a due anni di distanza dall’ultimo episodio. A causa delle regole imposte per arginare il diffondersi del Covid-19 le riprese si sono succedute con molta lentezza. L’annuncio ufficiale, diffuso attraverso i canali social di Stranger Things e del colosso dello streaming, ha rotto il silenzio che era calato attorno alle vicende dello show. La stagione 4 sarà divisa in due blocchi. Il primo volume è atteso per il 27 maggio, il secondo per il primo luglio. Ma questa non è l’unica novità.

La serie è stata già rinnovata per una quinta stagione che, tra l’altro, sarà anche l’ultima. La notizia è stata diffusa con originalità. Non solo attraverso una serie di poster ma anche attraverso una lettera che è stata scritta proprio dai creatori della serie, i quali ringraziano i fan per l’attesa e preannunciano le prime grosse novità di Stranger Things.

Ambientata tra la Russia e la California, i nuovi episodi sono a sei mesi dalla fine della battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre i cittadini affrontano le conseguenze di quanto successo, i giovani protagonisti si separano per la prima volta, e affrontano le difficoltà del liceo e dell’età adulta. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva anche una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero che, se risolto, potrebbe mettere fine agli orrori che provengono dal Sottosopra.

Grande fenomeno di massa, la serie fin dalla sua prima apparizione ha convinto pubblico e critica diventando lo show di Netflix più visto in assoluto. Grazie a una storia in bilico tra horror e dramma adolescenziale, e grazie a quell’immagine vivida degli anni ’80, Stranger Things ha convinto proprio tutti. Nella sua breve ma fulminante carriera ha ottenuto ben 65 riconoscimenti tra Emmy, Golden Globe e Grammy. Solo la terza stagione è stata vista ben 582 milioni di volte in tutto il mondo, classificandosi al secondo posto delle serie top di Netflix. La quarta ha il compito di riannodare i fili della vicenda e spingere i protagonisti a chiudere i conti con i mostri che provengono dal Sottosopra, così da poter vivere un’adolescenza felice e spensierata.