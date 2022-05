Striscia, Francesca Manzini rivela: "Il mio ex mi menava tantissimo"

Quella di Francesca Manzini è stata una vita tra bulimia e anoressia. Il suo è stato un percorso tortuoso segnato da dolore, emozioni inespresse e responsabilità verso gli altri, che hanno fatto oscillare l'asticella della bilancia per decenni. Fragilità e ansie che l'hanno trascinata nel vortice dei disturbi alimentari, dei quali lei oggi parla con franchezza nel suo libro "Stay Manza".

" Dietro i miei caos alimentari c'erano le mie paure ", ha confessato l'attrice e imitratrice che da alcuni anni è uno dei volti di punta di Striscia la notizia. Nell'ultima intervista rilasciata al Corriere della sera, in occasione dell'uscita del suo primo libro, Francesca Manzini ha parlato senza filtri degli anni più bui. Quando il digiuno era la normale reazione alle difficoltà vissute in famiglia o abbuffarsi era la cura alle vessazioni dei compagni di scuola, che la chiamavano " cesso, cellulitica ".

"A vevo appreso quello stile di vita insano e malato. Mi sentivo responsabile della mia famiglia e come figlia mi sentivo inadeguata. Mangiavo male e vivevo male, non avevo regole, non avevo limiti, volevo essere ascoltata, accettata. Io prima mi infatuavo degli uomini per dimenticare la delusione che mi aveva dato mio padre", ha confessato la Manzini parlando del difficile rapporto con il papà, che l'ha portata a fidarsi di uomini che, in passato, hanno usato violenza contro di lei. Il fondo, però, lo ha toccato a 23 anni: "Il mio ex mi menava tantissimo, beveva, mi tradiva. Avevo annientato me stessa, avevo abbandonato i miei sogni. Sono tornata a vivere a 27 anni, quando Chiambretti mi ha chiamato in tv ".