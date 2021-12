Studi abbandonati, frecciatine e vaffa: tutte le risse del 2021

Il 2021 è ormai alle battute finali e sono state numerose le liti televisive che hanno segnato questi ultimi 12 mesi. Grandi protagonisti, soprattutto nell'ultima parte dell'anno, sono stati i no vax. Le trasmissioni di approfondimento politico che si sono occupate della questione Covid hanno spesso ospitato esponenti contrari alla vaccinazione e non sono state rare le occasioni in cui lo scontro si è acceso fino a diventare una vera e propria lite. Anche le trasmissioni meno sospettabili si sono lasciate andare a questo tipo di deriva e il risultato sono stati urla, insulti e studi abbandonati. Ma ci sono state anche le solite liti da reality in questo 2021, anche se in questa speciale classifica di fine anno abbiamo voluto concentrarci sulle novità del genere. Infatti, che i concorrenti litighino tra loro non fa nemmeno quasi più notizia. Quel che ha caratterizzato il mondo del reality italiano in questo 2021 sono state le intemperanze dei conduttori e degli opinionisti, che hanno quasi rubato la scena ai veri protagonisti. E allora, partiamo così...

Alfonso Signorini - Sonia Bruganelli

Che al Grande fratello vip ci siano discussioni, a volte perfino molto animate, non è certo una novità. Le cronache ricordano di liti finite quasi alle mani, di insulti veementi tra concorrenti. Non si ricordano, invece, liti tra conduttore e opinionisti. O, almeno, non se ne ricordavano fino a quella scoppiata tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli durante una puntata serale del Grande fratello vip. Tutto è nato quando il conduttore ha chiesto, con una certa fermezza, all'opinionista di non parlare. La moglie di Paolo Bonolis si è evidentemente risentita per l'atteggiamento adottato nei suoi confronti da parte di Alfonso Signorini, tanto che Sonia Bruganelli non ha resistito un minuto di più all'interno dello studio ed è uscita. Pare che dietro le quinte della trasmissione il nervosismo fosse alle stelle e c'è voluta quasi un'ora per convincerla a rientrare ma, quello che si è visto in onda, è sembrato più un tentativo di pace di facciata piuttosto che reale.

Bianca Berlinguer - Gianluigi Paragone

In questa prima parte di stagione, Bianca Berlinguer ha litigato con diverse persone a dire il vero. La conduttrice di Cartabianca ha perso un po' di diplomazia e ha iniziato a rispondere spesso a tono ai suoi ospiti ma la lite con Gianluigi Paragone è una di quelle destinate a restare nella memoria. In realtà, i protagonisti di questa vicenda sono almeno, perché a ricoprire un ruolo di fondamentale importanza come comprimario è stato il giornalista Fabrizio Roncone. La miccia è stata innescata dalla partecipazione del direttore di Rai3, Sigfrido Ranucci, al programma competitor di Cartabianca per difendere il reportage sui vaccini di Report. Paragone ha provato a parlarne per difenderlo, Bianca Berlinguer è intervenuta per chiudere il discorso e il senatore si è risentito. A quel punto Paragone ha minacciato di lasciare la trasmissione e quando Fabrizio Roncone ha difeso la decisione del governo di estendere lo stato di emergenza, accusando il senatore di fare gli show, Paragone si è imbavagliato in segno di protesta. Stizzita dall'atteggiamento del suo ospite, Bianca Berlinguer ha chiuso il collegamento.

Ilary Blasi - Akash Kumar