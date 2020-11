Tale e quale show, Carlo Conti non rientra. In tre lo sostituiscono

Saranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme a prendere in mano le redini della conduzione di Tale e Quale show. Le condizioni di salute di Carlo Conti sono peggiorate negli ultimi giorni e il presentatore non potrà condurre la prossima puntata del programma del venerdì sera di Rai Uno.

Che il contagio di Carlo Conti avrebbe reso difficile lo svolgimento della fase a torneo dello show di Rai Uno lo si era intuito sin dalla notizia della sua positività. La scorsa settimana, però, Carlo Conti era riuscito a presentare lo show canoro direttamente dal salotto di casa sua. Sette giorni fa, infatti, le sue condizioni di salute erano ancora buone. Conti, dopo essere risultato positivo al coronavirus, si è sottoposto all'isolamento nella sua abitazione e la sua sembrava essere una forma asintomatica e risolvibile in breve tempo. Proprio per questo era riuscito a portare avanti il suo impegno professionale tornando sul piccolo schermo in una versione inusuale: conducendo da casa.

Nonostante l'impegno e il successo della puntata era impensabile che si potesse andare avanti su quella linea. Soprattutto in seguito al cambiamento nello stato di salute del conduttore. Carlo Conti, infatti, ha iniziato a manifestare nuovi sintomi del contagio e - sebbene le sue condizioni di salute non destino particolare preoccupazione - appare chiaro che proseguire con la conduzione da casa non sia una soluzione riproponibile. I vertici Rai hanno così optato per una sostituzione del presentatore in corso d'opera. Aspettando che Carlo Conti si ristabilisca definitivamente, sul palco degli studi televisivi "Fabrizio Frizzi" di Roma si alterneranno quelli che fino a oggi erano stati i giudici del talent: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. A coadiuvarli sarà il comico Gabriele Cirilli. L'annuncio è arrivato poche ore fa dai vertici di viale Mazzini.

L'ottava puntata del varietà di punta di Rai1 andrà in onda nel format classico venerdì 6 novembre e nel corso della serata non mancherà un ricordo dedicato a Gigi Proietti. L'attore nel 2015 aveva vestito i panni del giudice di una delle prime edizioni di Tale e Quale Show. Giusto rendergli omaggio con un ricordo.