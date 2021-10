"Devi andare all'inferno". Scoppia la rissa tra Malgioglio e Parietti

A Tale e quale show Alba Parietti non convince con le sue imitazioni. Ma tiene sicuramente banco per le attenzioni che il pubblico e soprattutto i giudici le riservano. Dopo le critiche ricevute la settimana scorsa per l'interpretazione di Damiano David dei Maneskin, la showgirl è stata attaccata da Cristiano Malgioglio, che non ha gradito la sua imitazione della cantante Patty Pravo.

Cristiano Malgioglio ha preferito rimanere l'ultimo della giuria a dire la sua sulla performance di Alba Parietti. " Lasciami nella parte finale, grazie " ha chiesto il giudice, rivolgendosi a Carlo Conti, che gli aveva chiesto un'opinione sull'esibizione della showgirl. Il motivo era chiaro: servirle una stroncatura in piena regola con toni decisamente poco amichevoli.

Il giudizio clemente di Giorgio Panariello e Loretta Goggi non è stato sufficienti a frenare la critica di Malgioglio. La Goggi ha fatto i complimenti alla Parietti, punzecchiandola però sulla sua reticenza a farsi ritoccare il viso: " Lei stenta un po' a farsi depariettizzare, ma quando si lascia pitturare è molto meglio anche nell'intonazione ". Di parere opposto invece Cristiano Malgioglio, che non ha fatto sconti alla Parietti né sulla somiglianza con la Pravo né sul canto. " Io domani devo andare da un cardiologo per farmi fare l'elettrocardiogramma dopo avere ascoltato questa esibizione " ha ironizzato l'artista tra il clamore del pubblico alle sue spalle.