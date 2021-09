"Ma non è Orietta?", la gaffe di Malgioglio in tv

L'esordio di Cristiano Malgioglio al tavolo dei giudici di Tale e quale show è nel segno della gaffe. Il cantante ha collezionato il suo primo scivolone dopo soli venti minuti di trasmissione. Come? Scambiando la sosia di Orietta Berti per la popolare cantante emiliana, che in realtà stava seguendo il programma da casa.

La gag si è consumata nei primi minuti della puntata di esordio del talent condotto da Carlo Conti su Rai Uno. Sul palco si erano appena esibiti i Gemelli di Guidonia trasformati, per l'occasione, nel trio più ascoltato dell'estate Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. Al termine della performance sulle note del tormentone "Mille", i fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino si sono portati al centro dello studio per ricevere il verdetto dei giudici.

Dopo i commenti entusiasti di Giorgio Panariello e Loretta Goggi, reduce dalla recente polemica sull'addio ai social, è stata la volta di Cristiano Malgioglio, che è scivolato nell'equivoco. Il giudice si è rivolto alla sosia di Orietta Berti convinto di parlare davvero con lei. " Complimenti - ha esordito l'artista - volevo chiedere a Orietta se per caso... naturalmente tu lo sai noi ci conosciamo da tantissimo tempo e con te ho provato un grandissimo.... ". Malgioglio non è riuscito a terminare la frase, interrotto da Carlo Conti in evidente imbarazzo per l'incredibile equivoco.

" Scusate un attimo ", ha esclamato il conduttore, interrompendo il programma e avvicinandosi al bancone dei giudici. " Cristiano, non è l'Orietta originale. E' un'imitazione ". Una constatazione che ha scatenato risate e ilarità tra il pubblico con Malgioglio imbarazzato che, accasciatosi sul banco, ha ironizzato: " A volte capita, sai alla mia età! ". Scatenando nuovi applausi e risate in studio.