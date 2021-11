"Ti do una sberla", "Non rompere i co...": scoppia la rissa al Gf

Lite furiosa nella casa del Grande fratello vip tra Katia Ricciarelli e Alex Belli. Tutto per colpa di una risata di troppo durante La bohème, che ha fatto indignare la cantante lirica e che ha innescato una vera e propria rissa verbale, degenerata sotto l'occhio attonito degli altri coinquilini.

La miccia della discussione si è accesa durante la messa in onda de La Bohème. La produzione ha fatto ascoltare ai gieffini una serie di brani musicali, tra i quali anche la famosa opera di Giacomo Puccini. Mentre Katia Ricciarelli apprezzava le musiche, però, Alex Belli e altri concorrenti ridevano e scherzavano nella veranda. L'atteggiamento - interpretato come una mancanza di rispetto per l'opera - non è piaciuto alla Ricciarelli, che si è sfogata con Jessica: " Un minimo di educazione. Una volta finito il pezzo, vi siete messi a ballare come a dire 'Finalmente' ".

Alex Belli è intervenuto per capire l'accaduto e Katia ha proseguito: " Sono delusa. Avete riso come matti fino a quando non mi sono incazzata. Insomma bisogna essere educati ". Belli ha provato a giustificarsi, chiarendo che le risate erano riferite a un altro contesto, ma questo non ha placato l'indignazione della Ricciarelli. Alex ha fatto un gesto distensivo nei suoi confronti, porgendole la mano, ma la Ricciarelli si è negata: "Ora non mi va ". E questo ha sancito la rottura tra i due.

Alex è tornato in giardino da Aldo Montano e Davide, mentre Katia è tornata alla carica e quando i toni si sono alzati, l'artista lirica è sbottata: " Ma perché devi alzare la voce?! Non gridare. Ci vuole rispetto per la musica. Basta ". A quel punto Belli non ha retto e ha replicato alterato: " Ma posso ridere? Ridevo per delle cose che mi stavano dicendo. Mica ridevo per la Bohème. Non ti devi arrabbiare per queste robe. Io mi dissocio, non voglio parlare di queste robe ".

Alla parola "mi dissocio", Katia Ricciarelli è andata su tutte le furie, accusando l'attore di tirarsi sempre indietro nel momento dei confronti: " Non puoi sempre dire di dissociarti quando le cose non ti vanno. Dici di volermi bene? Non me ne fotte niente del tuo bene. Tu non puoi dissociarti da niente perché siamo in una casa e devi rispettare tutti. Ti dissoci dall'essere stato maleducato? ".