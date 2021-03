Tommaso Zorzi e Giulia ai ferri corti: "Quel gesto dietro le quinte"

Il distacco tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi è sempre più abissale. L'amicizia che i due avevano fino ad un anno fa non si è riallacciata neppure con la partecipazione al Grande Fratello Vip. Nel reality di Canale 5 Giulia e Tommaso hanno avuto una convivenza fatta di alti e bassi e una volta usciti dalla Casa la situazione si sarebbe ulteriormente complicata a causa di uno sgarbo consumatosi nel dietro le quinte della trasmissione Verissimo, alla quale entrambi hanno partecipato di recente.

Nell'ultima puntata di Verissimo Tommaso Zorzi, punzecchiato dalla Toffanin, ha deciso di tornare a parlare della sua presunta amicizia con. A differenza della bella influencer, che settimana scorsa sempre a Verissimo aveva preferito sorvolare sui loro problemi, Tommaso nella sua intervista si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Ed è ritornato sui motivi della rottura della loro amicizia - avvenuta prima dell'ingresso al Gf Vip - cioè uno sgarro che Giulia Salemi gli avrebbe fatto (legato alla pubblicazione dei loro due libri) e che il giovane milanese non ha mai digerito. Nonostante al Gf i due abbiano avuto una convivenza sostanzialmente pacifica, i dissapori non sarebbero mai stati superati e con l'uscita dalla Casa si sarebbero addirittura inaspriti.

Pare che i due siano tornati ai ferri corti, infatti, per un gesto inatteso avvenuto negli scorsi giorni negli Studi Mediaset di Cologno. A lanciare l'indiscrezione è stato Santo Pirrotta, l'esperto di gossip di TV8, che ospite della trasmissione Ogni Mattina, condotta da Adriana Volpe, ha svelato quanto sarebbe accaduto durante una pausa nelle registrazioni delle interviste che Giulia Salemi e Tommaso Zorzi hanno rilasciato a Silvia Toffanin per il suo programma del sabato pomeriggio. " Nel dietro le quinte di Verissimo non hanno fatto pace anzi - ha confessato Pirrotta a Ogni Mattina - Giulia ha provato a salutarlo e lui si è girato dall'altra parte ed è scappato. Lui non ne vuole proprio sapere, neanche un saluto. I due sono proprio ai ferri corti ". Un gossip spinoso e inatteso, consumatosi di fronte agli occhi indiscreti di autori e maestranze, che promette di riservare nuove sorprese e scontri tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Forse a partire addirittura dai social network, dove i due sono molto attivi.