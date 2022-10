Il filmato sui social poi la multa: cosa è successo a Ilary Blasi dopo il video da Rolex

È finito male lo scherzo che Ilary Blasi ha giocato a Francesco Totti. Il video registrato pochi giorni fa davanti al negozio di Rolex, nel quale prendeva in giro l'ex marito sul presunto furto degli orologi preziosi, è finito con una multa salata. Per realizzarlo, infatti, la conduttrice ha lasciato l'auto in sosta vietata e i vigili urbani le hanno fatto una contravvenzione.

" Qualcuno deve avergliela gufata ", ha scherzato un utente sui social e in effetti il tempismo dello sfottò e della multa fanno sorridere. Chi non ha sorriso è Ilary Blasi che, dopo avere girato il filmato davanti al negozio in pieno centro a Roma, si è trovata di fronte i vigili che stavano compilando la multa per divieto di sosta.

La conduttrice era in giro per Roma con l'amica e hair stylist Alessia Solidani, la stessa che il Pupone ha citato nella sua intervista come colei che avrebbe retto il gioco a Ilary mentre si sarebbe messaggiata con un misterioso spasimante. La Blasi ha parcheggiato la sua Smart argentata in centro e poi, dopo un giro e un caffé con l'amica, si è imbattuta nel negozio di Rolex e ha pensato di fare un breve video per prendere in giro Francesca Manzini (che sta facendo la sua parodia a Striscia la notizia) e l'ex capitano della Roma, taggato nel video.

Dopo avere condiviso l'ironico filmato sui suoi profili social, Ilary è tornata all'auto e ha trovato l'amara sorpresa: un agente della municipale intento a redigere il verbale della multa per divieto di sosta. La conduttrice aveva infatti parcheggiato la sua Smart in un'area vietata. A riprendere tutta la scena c'erano i paparazzi del settimanale Chi, che da mesi la tallonano e che l'hanno pizzicata proprio nel momento del video e della beffa della multa. Il sorriso stampato sul volto della conduttrice, però, non si è spento, troppo grossa la soddisfazione di avere girato il video-sfottò all'ex marito per farsi intristire da una multa che pagherà senza problemi.