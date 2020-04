Trovato il corpo della nipote di Kennedy: triste epilogo per la famiglia "maledetta"

Il tre aprile scorso è trapelata in rete una notizia che ha catalizzato, di nuovo, l’attenzione sulla dinastia dei Kennedy. Maeve Kennedy, nipote di Robert, e suo figlio di otto anni sono spariti in mare. La denuncia è stata confermata sia dalla stessa famiglia che dalle autorità incaricate di indagare sul misfatto. La donna, che aveva 40 anni, insieme al figlio Gideon, sono stati avvistati l’ultima volta in canoa nella baia di Chesapeake. Stavano cercando di recuperare una palla, ma a causa delle forti correnti, non sono più riusciti a tornare a riva. La situazione è stata guardata con apprensione fino ad oggi, momento in cui, secondo quanto è stato riportato dalle fonti ufficiali, oggi sarebbe stato ritrovato il corpo di Maeve Kennedy.

Dopo quasi una settimana di ricerca, e dopo che la baia è stata scandagliata in lungo e in largo anche con apparecchiature elettroniche, le autorità affermano che è stato ritrovato il corpo senza vita della donna. Si è sperato fino all’ultimo in una soluzione pacifica e soprattutto si è sperato in un lieto fine per la nipote dei Kennedy ma, da quel sembra, il destino continua a giocare un brutto tiro mancino alla famiglia americana. Da sempre segnata da scomparse premature, quella di Maeve Kennedy è solo l’ultima delle tante tragedie della dinastia. La donna che all’anagrafe era conosciuta con il nome di Maeve Kennedy Owsend McKean, era la figlia di Kathleen Kennedy Townsend, ex governatore del Maryland, e a sua volta figlia di Robert F. Kennedy e Ethel Kennedy.

Era sposata con David McKean, avvocato in voga a Washington DC che si occupava di diritti civili ed aveva ben quattro figli. Maeve lavorava come dirigente alla Georgetown University Global Heath Initiative proprio a Washington DC. "Anche grazie alla polizia subacquea abbiamo potuto ritrovare il corpo della donna", fanno sapere le autorità che hanno indagato sul caso. Il corpo del piccolo Gideon, però, fino ad ora non è stata ancora ritrovato quindi le ricerche nella baia continuano. La famiglia è distrutta dal dolore, e la madre di Maeve che rivela di avere "il cuore spezzato" fa sapere che affronterà quest’altra perdita come ha sempre fatto in passato. "Cercheremo di onorare il suo ricordo, la sua forza e la sua energia che Maeve ha messo in tutto quello che faceva".