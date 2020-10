"Troppo gno... per fare la comica": Katia Follesa nel mirino dopo il dimagrimento

Se sei grassa non va bene, se sei troppo magra neanche. Non c'è limite alle critiche per il popolo dei social network. Questa volta a finire nel mirino degli odiatori del web è stata, suo malgrado, la simpaticissima Katia Follesa. La comica di Giussano ha subito un'evidente trasformazione fisica, perdendo quasi venti chili, e questo non è passato inosservato. Ma se molti hanno applaudito alle sue nuove forme, altri non hanno perso occasione per criticarla.

Katia Follesa è apparsa sui social con una forma fisica diversa da come eravamo abituati a vederla. Da formosa e morbida a decisamente più snella (venti chili in meno). Un cambiamento che ha lasciato a bocca aperta i suoi fan. Ma se da una parte in tantissimi l'hanno lodata per la scelta e per la forza d'animo di dimagrire, dall'altra non sono mancati gli odiatori, che hanno deviato l'attenzione su altro: " Perdonami....un po’ mi dispiace Katia che tu sia diventata così... magra (certo anche così bella!) perché eri l’esempio di come si possa essere degli ottimi professionisti e lavorare in tv pur con qualche chilo di troppo", "Un po’ troppo gnocca per fare la comica", "Stai dimagrendo troppo per i miei gusti!! E la tua simpatica ciccia dov’è?". E ancora: "Quasi... quasi...non fai ridere...", "Hai cambiato anche l’espressione del viso.. non so se mi abituerò ".

Un fenomeno, quello delle critiche all'aspetto e al fisico di una persona, che prende il nome di body shaming e che ha colpito oltre a Katia Follesa anche un'insospettabile come Federica Pellegrini. La campionessa si è trovata a fare i conti con gli hater che, per punzecchiarla, le hanno dato del "muratore" per le sue spalle larghe. Difficile rimanere indifferenti per la Divina e per chi, come Katia Follesa nelle ultime ore, si trova al centro delle critiche. L'attrice comica, che oggi conduce con successo il programma culinario Cake Star al fianco del pasticcere Damiano Carrara, non è rimasta in silenzio.