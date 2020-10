Federica Pellegrini: "Se ci sarà nuovo lockdown lascio il nuoto"

Ultime ore di quarantena per Federica Pellegrini che, in attesa del tampone negativo, si appresta a tornare alla sua quotidianità. Gli ultimi dieci giorni per la campionessa di nuoto non sono stati affatto facili e non solo per colpa del coronavirus. La Divina è stata travolta da una brutta polemica social per aver accompagnato la madre, sospetta positiva, a fare il tampone, violando (con autorizzazione) l'isolamento. Intervistata da Il Fatto Quotidiano la Pellegrini ha parlato del suo difficile lockdown, della tempesta di insulti dal web che si è trovata ad affrontare e del suo futuro - ormai lontano - dal nuoto professionista.

Difficile capire come Federica Pellegrini si sia contagiata, ma quello che è certo è che il virus l'ha messa a dura prova e lei ha confessato di non aver mai pianto così tanto in vita sua. Dopo la notizia della positività al Covid-19 di Mara Maionchi, sembra sempre più probabile che la Divina si sia contagiata quando si trovava a Roma per le registrazioni di Italia's got talent: " Ho viaggiato in treno, sono stata in hotel. Non sono andata a cena con persone estranee alla produzione ma poco dopo sono risultata positiva ".

In questi ultimi difficili mesi, con in programma le gare a Budapest e le prossime Olimpiadi, la paura di contagiarsi è sempre stata forte, perché l'ennesimo stop - a 32 anni - per Federica Pellegrini avrebbe rappresentato un problema: " Temevo di ammalarmi e dovermi fermare. Alla mia età ogni volta che riprendo dopo uno stop lungo faccio fatica per recuperare. In più già venivo da un virus intestinale che mi ha uccisa, ti dici: "sei forte, avanti", e invece sono crollata ". Di una cosa la campionessa è certa: " Se ci sarà un altro lockdown io smetterò di nuotare. Le Olimpiadi con un nuovo lockdown verranno annullate e io tra tre anni non nuoterò più ".

Poi Federica Pellegrini è tornata a parlare della brutta polemica legata alla madre, portata a fare il tampone al drive-in nonostante il vincolo della quarantena. Lei ha incassato, si è difesa e ora rilancia: " Una persona normale dopo questa shitstorm forse si sarebbe tirata indietro sui social. Io invece ho deciso che continuerò a parlare di me come e quando voglio. La vicenda di mia madre mi è costata due giorni di insulti ". Poi scherza sulla chiamata di Conte ai Ferragnez: " Dopo quello che ho combinato con la cosa di mia madre secondo me gli ho fatto anche girare le balle! ".

Il mondo social, anche per una sportiva bellissima e di carattere come lei, rimane comunque un ambiente "pericoloso". Nell'intervista la campionessa ha svelato di essere stata più volte colpita dagli insulti degli hater: " Mi dispiaccio. Per dire, so che le mie spalle sono molto sviluppate, sono state a lungo una mia insicurezza. Leggere "Sei un muratore", "Sei un bell'uomo" non è bello, ma poi ti abitui, ti ricordi che con quelle spalle hai vinto delle medaglie. Una volta ho risposto a uno di questi hater e da quel momento c'è stato un click. Ho smesso di preoccuparmi. Però i vestiti scollati non li metto, ho ancora quell'insicurezza ".