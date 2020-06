"Troppo invadente, devi farti da parte", delirio social contro Jeremias Rodriguez

La fine di una relazione è sempre un lutto per chi la vive, ma quando le persone coinvolte sono famose anche i loro ammiratori vivono un sentimento simile. Lo sanno bene Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che in questi giorni sono stati travolti dalla lunga onda del gossip, dopo che è stato reso pubblico il loro allontanamento. Stefano si trova a Napoli, circondato dagli amici di una vita e impegnato nel suo lavoro. Belen Rodriguez è rimasta a Milano con Santiago e anche lei ha cercato supporto negli amici ma soprattutto nella famiglia d'origine, il vero porto sicuro al quale l'argentina torna sempre quando ha bisogno di sentirsi protetta. Se sua sorella si trova ancora a Trento, dove è intenzionata a stare ancora un po' insieme a Ignazio Moser, il fratello Jeremias non la lascia un attimo, trascorre la maggior parte del tempo insieme a lei e a Santiago e questo sembra non essere gradito ai fan della showgirl.

I motivi dell'allontanamento di Belen Rodriguez da Stefano De Martino non sono ancora chiari. Le voci sul possibile tradimento da parte dell'ex ballerino si rincorrono e si alternano con quelle di dissidi all'interno della coppia, nati da una visione diversa del concetto di famiglia. Nessuno dei due ha ancora parlato apertamente, solo Belen si è sbottonata un po' di più rispondendo ai fan preoccupati. Non sono mancate le stoccate social, soprattutto da parte dell'argentina, che sembra in un momento di grandissima sofferenza emotiva. In risposta a un utente su Instagram, la showgirl ha parlato di problemi vecchi che si sono ripresentati, che probabilmente non sono mai stati risolti. Da queste parole, i suoi seguaci hanno supposto che questi problemi potessero essere legati ai tradimenti.

Il fratello di Belen si sta dando molto da fare per supportare sua sorella e suo nipote in questo momento. Il legame tra loro è fortissimo e Jeremias è sempre stato premuroso e protettivo nei confronti di sua sorella e di Santiago, anche quando l'argentina si è separata per la prima volta da Stefano. Eppure questo suo slancio solidale verso Belen sembra non piaccia ai fan. " A volte occorre farsi da parte, sia che si ha torto o ragione ", scrive un'utente a Jeremias e sono tanti a fare eco a questo commento. " La famiglia è importante, basta che ognuno pensi alla sua", "Sei un ottimo fratello, però può capitare di amare sbagliando. Santiago ha bisogno dell'amore di entrambi i genitori! Aiutateli a creare un clima buono attorno al piccolo. Stefano avrà sbagliato ma ama Belen e Sentiago e per il bene del bambino andate oltre, il tempo sistemerà le cose ", si continua a leggere nei commenti.

Da quanto si legge, sembra che ai fan della coppia (soprattutto alle donne) non interessi se Belen sia stata eventualmente tradita. Lei, secondo loro, deve continuare a stare con Stefano e Jeremias deve farsi da parte, anzi, deve spingere sua sorella a tornare tra le braccia di De Martino: " Solo tu puoi fare qualcosa per dare una bellissima famiglia con due genitori che si amano a quel bimbo stupendo ". Sono molti quelli che imputano a Jeremias, ma in generale a tutta la famiglia Rodriguez, la colpa dell'allontanamento di Belen da Stefano de Martino. "Siete una famiglia che rovina la famiglia", "Troppa invadenza fa male alla coppia", "Alle volte le famiglie dovrebbero imparare a farsi un po' da parte" , si legge ancora nei commenti del post condiviso da Jeremias in cui il ragazzo è insieme a sua sorella e al figlio.