La Lamborghini scatta dopo le indiscrezioni sul suo cachet all'Isola

Di questi tempi fare i conti in tasca ai vip rende. Non fosse altro che per l'ondata di reazioni che scatena una notizia simile. E a giudicare dagli ultimi cinguettii social pubblicati da Elettra Lamborghini, la notizia sui cachet che opinionisti e naufraghi percepirebbero all'Isola dei Famosi ha fatto proprio infuriare la bella cantante.

Dopo esser stata costretta a rinviare l'esordio in studio causa contagio da Covid-19, Elettra Lamborghini ha ufficialmente occupato la poltrona riservata agli opinionisti del reality di sopravvivenza condotto da Ilary Blasi. Insieme a lei ci sono anche l'ultimo vincitore del Gf Vip, Tommaso Zorzi, e la popolare cantante Iva Zanicchi. Un trio di opinionisti che sta trainando gli ascolti del programma. A far discutere, però, nelle ultime ore è stata la pubblicazione dei presunti cachet che conduttrice, opinionisti e naufraghi spiaggiati in Honduras percepirebbero per partecipare all'Isola dei Famosi. Compensi a puntata che vedrebbero tra i più pagati Ilary Blasi e a seguire l'inviato Massimiliano Rosolino e Tommaso Zorzi.

Tutte ca****e! Tutte ca****e!

Secondo quanto riportato dal portale Gossipitalia Elettra Lamborghini porterebbe a casa 25mila euro a puntata. L'indiscrezione, trapelata sul web, non trova conferma dagli ambienti ufficiali, ma ha comunque provocato la dura reazione della Twerking Queen, che su Twitter si è affrettata a smentire i rumor. Con un tweet al vetriolo, diretto e conciso, la Lamborghini ha messo a tacere le voci: "". Guai a parlare di soldi anche se a fan e sostenitori poco importa del presunto. Tutti hanno incassato lo sfogo e applaudito al suo ritorno in tv.ntanto i più curiosi hanno puntato l'attenzione sulla classifica dei naufraghi più pagati (per ogni settimana di permanenza). Elenco dove spiccano Elisa Isoardi e il visconte Ferdinando Guglielmotti, che però ha già abbandonato l'Honduras.

Lo sfogo social di Elettra Lamborghini non è una novità per i follower della cantante. L'artista ha scelto più volte il web per mettere a tacere rumor e pettegolezzi che la vedevano protagonista. Era successo poco prima delle nozze, quando venne criticata per l'evento nuziale in piena pandemia. Ed era successo durante il lockdown quando, chiusa in casa, aveva denunciato "festini" abusivi quando i suoi amici morivano per il Covid. Anche in questa occasione la Lamborghini ha scelto i social per smentire le indiscrezioni sul suo contratto all'Isola.