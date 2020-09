Arriva in Italia Midnight Sun . La saga di Twilight continua

Il 24 settembre è il grande giorno: finalmente migliaia e migliaia di appassionati italiani della saga di Twilight potranno mettere mano sul nuovo lavoro di Stephenie Meyer Midnight Sun, che arriva dopo ben 15 anni dalla conclusione della saga milionaria che ha cambiato il volto di un’intera generazione. La storia d’amore dell’umana Bella e del vampiro Edward ha creato una vera e propria psicosi vendendo milioni e milioni di libri, facendo sognare ragazze e donne di ogni età e portando al successo planetario anche gli attori che l’hanno interpretata sul grande schermo, Robert Pattinson e Christen Stewart.

Tornando al presente l’attesa è palpabile, perché Midnight Sun racconterà la storia che già conosciamo dal punto di vista di Edward il vampiro. Tutte le sue emozioni, i pensieri, l’amore per Bella che arriva a sciogliere nel suo gelido cuore ora sono finalmente svelati. Pubblicato da Fazi Editore con una tiratura record (ma già sono in preparazione le ristampe) le 750 pagine volano, riportando il lettore nel meraviglioso mondo dei sentimenti e dell’amore.

Un lavoro enorme per questa scrittrice, che ci ha messo molti anni a vedere la fine ma che viene divorato letteralmente nella lettura. Ci si prepara quindi a nottate in bianco come era successo nei precedenti libri, andando avanti pagina dopo pagina senza riuscire a fermarsi, proprio come succede nelle serie tv. La grande capacità visiva della Meyer continua a stupire ed è molto più efficace delle immagini di un film. Proprio lei, così schiva, ha rilasciato anche in questa occasione pochissime interviste, preferendo che sia il passa parola dei lettori a decretarne il successo.

Una delle poche, uscite qualche giorno fa sul Corriere della Sera, svela alcuni particolari curiosi e smentisce alcune indiscrezioni venute fuori in occasione dell’uscita americana del libro. “ L’idea di Midnight Sun - racconta la scrittrice - mi è venuta mentre lavoravo al montaggio di New Moon. Decisi quindi di scrivere solo il primo capitolo come esercizio per vedere quanto sarebbe cambiata la sensazione della storia con il vampiro protagonista. E’ stato così eccitante, che ho continuato ”. Questi primi esercizi di scrittura, pochi sanno che furono sottratti alla alla Meyer, che aveva l’abitudine di farli leggere ad una ristretta cerchia di amici e dopo questo la scrittrice decise di non farlo uscire più. “ Sapevo che i fan aspettavano da tempo questa uscita, e in realtà io non ho mai smesso di lavorarci e ho continuato a giocherellarci anche quando ero immersa in altri libri. Per alcuni capitolo ci ho messo anni, per altri pochi giorni ”.

Una delle cose che affascinano di più e che i lettori ritroveranno in questa nuova pubblicazione è come vengono descritti i sentimenti di Edward. “ Li ho scritti sentendoli - dice -. Mi immergo molto e sento ciò che provano i miei personaggi con la stessa forza. Ho avuto modo di sentire su di me stessa i dubbi, l’ansia e il senso di colpa di Edward ”. Un’altra parte interessante che forse stride con le ultime tendenze che vogliono lo strapotere dei libri New Adult è la castità con cui i personaggi si muovono all’interno della storia d’amore. Certo è che l’attesa del primo bacio tra Edward e Bella ha la stessa intensità e anche la tensione sessuale di una delle più bollenti scene di Cinquanta sfumature di grigio.