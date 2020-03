Valeria Marini: "Al Gf Vip mi è mancata la serenità, la Elia mi ha solo denigrata"

La permanenza di Valeria Marini nella casa del Grande Fratello Vip non è stata affatto "stellare" e i continui battibecchi con Antonella Elia hanno minato il suo ritorno nel reality show.

Le due donne sono state spesso protagoniste di accesi scontri, uno culminato con uno spintone da parte di Antonella, e Valeria non ha avuto l’occasione di godersi appieno la sua seconda esperienza nella Casa. Così, eliminata a poche settimane dalla finalissima, la Marini si sé sfogata e ha rimproverato alla nemica il fatto di averla privata della serenità che le avrebbe permesso di vivere al meglio questo Grande Fratello Vip.

“Cosa mi è mancata? La serenità – ha spiegato la showgirl al settimanale Chi - .Sono stata presa di mira ancor prima di entrare nel reality e quello che è successo è sotto gli occhi di tutti ”. “ Ho provato in tutti i modi a trovare la strada giusta da percorrere assieme, ma il risultato è stato a dir poco disastroso – ha aggiunto ancora la Marini - .La Elia non ha fatto altro che denigrarmi e darmi addosso, rendendo impossibile la mia permanenza all’interno del gioco ”.

Valeria ha tenuto a precisare che alla base dell’astio con Antonella non c’è il flirt con Marco Senise. “ Dicerie. Con lei non ho mai condiviso nulla... ”, e ha spiegato di aver scelto di cogliere l’aspetto positivo di questa sua uscita dal Grande Fratello Vip.

Venuta a conoscenza della situazione drammatica in cui versa l’Italia a causa dell’emergenza coronavirus, la Marini ha raccontato di aver trascorso tutta la nottata dopo l’uscita dalla Casa a confrontarsi con il fidanzato Gianluigi per trovare il mondo di rendersi utile. “ Abbiamo passato la notte a capire cosa fare per raccogliere più fondi possibili per questa emergenza – ha detto - . Ora che sono libera possono finalmente rendermi utile ”.