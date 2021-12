Il video sexy della Canalis divide il web: "Il Natale si festeggia in mutande?"

Non c'è video sexy senza critiche. Soprattutto se la protagonista è Elisabetta Canalis. L'ex velina di Striscia la notizia ha condiviso con i suoi fan sui social network un filmato sexy in cui sponsorizza una serie di completini intimi di una nota marca. Un reel natalizio che ha raccolto il consenso del pubblico con pioggia di like e commenti adoranti. Ma all'appello non sono mancati i soliti leoni da tastiera, che hanno criticato la showgirl.

Gli anni passano ma Elisabetta Canalis rimane una delle donne del mondo dello spettacolo più in forma e la sua bellezza è senza tempo. A 43 anni suonati la showgirl sarda non ha niente da invidiare alle giovanissime, anzi, può mostrare il suo fisico con orgoglio, ricevendo consensi e applausi anche dal vasto pubblico femminile, che la segue. E così è stato dopo la pubblicazione del suo ultimo post Instagram, dove la Canalis si è mostrata in lingerie sulle note di All I Want for Christmas is you di Mariah Carey.

Il video, una sponsorizzazione per un noto brand di intimo, è diventato virale in pochissimo tempo e ha raccolto migliaia di commenti entusiasti sia di uomini sia di donne: " Così, de botto, la Canalis fa il regalo di Natale a tutta Italia", "E le ventenni mute", "Elisabetta patrimonio dell'Umanità" . I complimenti si sono sprecati, ma immancabili sono arrivate anche le critiche: troppo sexy, troppo magra, troppo poco rispettosa del Natale. Così, ai commenti positivi, si sono aggiunti quelli poco piacevoli: " Che spirito natalizio...", "Da quando lo spirito natalizio si festeggia in mutande?, "Troppo magra con la faccia di Steven Taylor", "Sempre le stesse cose: l'ostentazione del corpo. Il balletto seduttivo. Il corpo ipertonico. Sempre le stesse cose ".

Gli immancabili criticoni del web, che già si erano fatti sentire in altre occasioni in cui Elisabetta Canalis si era mostrata in déshabillé. L'estate scorsa, quando la showgirl era salita su un tetto per scattare alcune foto sexy e alcuni internauti l'avevano criticata. E un anno fa, quando durante un video sempre in intimo, un dettaglio hot non era sfuggito ai fan. "La tengo como todas", aveva replicato la Canalis, citando una famosa espressione coniata da Laura Pausini.