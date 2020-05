L'attacco choc a Brumotti: "Buttatelo in mare con le pietre ai piedi"

Vittorio Brumotti è finito nuovamente nel mirino degli haters. L'inviato di Striscia la notizia, da sempre in prima linea nella lotta allo spaccio, è stato duramente attaccato su Twitter. Dopo gli ultimi assalti violenti da spacciatori e pusher che hanno aggredito lui e la sua troupe, il biker oggi è finito nel mirino di un'utente con minacce pesantissime.

Non è la prima volta che Vittorio Brumotti riceve minacce di ogni sorta e genere. Nel corso degli ultimi mesi il biker e inviato del tg satirico di Antonio Ricci è stato protagonista di numerose incursioni negli ambienti dello spaccio di strada. In più occasioni Brumotti ha sorpreso - in flagranza di reato - immigrati che, mentre gli italiani si chiudevano in casa per il lockdown, spacciavano droga indisturbati per le vie delle maggiori città d'Italia. Un lavoro rischioso che lo ha portato a essere addirittura accoltellato e preso a sassate nell'ultima incursione con la sua troupe contro i pusher di Pioltello. Oggi, oltre a quelle fisiche, le minacce sono arrivate anche dal web. Protagonista una utente che, con ferocia, si è scagliata contro Vittorio Brumotti augurandogli, di fatto, la morte. " Partendo dal fatto che la notizia resta e resterà in un programma di m**da, gente come Brumotti andrebbe buttata in mare con le pietre attaccate ai piedi ", si legge nel tweet della donna.