"Il cibo italiano è più buono all'estero". Le parole di Brumotti scatenano la bufera

" La cucina italiana all'estero è più buona che in Italia ", si apprestano a diventare un caso le parole che Vittorio Brumotti ha detto in alcuni video pubblicati sui social. L'inviato di Striscia la Notizia, da sempre impegnato nella lotta allo spaccio di droga nelle città della penisola, c'è andato giù pesante, esprimendo il suo parere sulla cucina italiana che, a suo dire, in Italia non sarebbe così buona come all'estero.

Nelle scorse ore il campione di bike trial e inviato di Striscia la Notizia ha condiviso con i suoi follower alcuni video sui social, dove si è lasciato andare ad alcune confessioni sulle sue preferenze culinarie. Recentemente Vittorio Brumotti ha intrapreso una dieta di tipo vegano, abbandonando carne e pesce in favore di legumi e verdure. Nei filmati pubblicati nelle storie del suo account Instagram, il biker ha così iniziato a sparare a zero sul moltissime pietanze tipiche italiane. Bocciati i cannoli siciliani, la pastiera napoletana, il pesce in generale (anche il sushi) e persino la bistecca fiorentina. " Se mangiate queste cose, ve lo dico, siete persone strane, sappiatelo - ha affermato Brumotti tra il serio e il faceto - E i ristoranti stellati? Non mi è mai piaciuto mangiarci... le porzioni dai... tutte le volte che sono andato a mangiare negli stellati mi sono cac**o addosso. La buona cucina si trova a casa delle persone ".