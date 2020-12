La Berté mette nel mirino Conte "Se vuoi ti spiego ultimi Dpcm..."

La finalissima di The Voice Senior ha visto trionfare Erminio Sinni, il cantautore maremmano di 69 anni del team Bertè. La serata conclusiva del format di Rai Uno ha regalato, però, anche una perla di Loredana Berté, che non si è risparmiata una frecciatina al premier Conte al termine della trasmissione.

La finale di The Voice Senior è scivolata via tra esibizioni, premiazioni e performance dei giudici. Uno spettacolo che, a sorpresa, è stato premiato dai telespettatori e dall'auditel. Poco prima dell'annuncio del vincitore, però, Loredana Berté è stata protagonista di un insolito siparietto, che non è passato inosservato per la sibillina stoccata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Imbarazzo per Antonella Clerici e risatine di sottofondo tra i presenti in studio.

Loredana ti vedo pensierosa non prendi neanche più appunti, che succede

"Eh sì perché in realtà ho preso appunti sugli ultimi dpcm di Conte, se vuoi te li spiego

Dopo la premiazione di Erminio Sinni,ha voluto salutare i quattro giudici della prima edizione del talent. Nel rivolgersi a Loredana Berté, la conduttrice ha sottolineato la sua curiosa abitudine di annotare pensieri sul suo taccuino: "". La cantante, che a The Voice Senior ha saputo conquistare il pubblico per competenza ed estro, ha raccolto l'appunto della Clerici e l'ha freddata con una battuta sibillina:". Ricevendo un rifiuto dalla presentatrice più interessata all'esito finale del talen.