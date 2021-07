"Si è ca... addosso". Ecco cosa hanno fatto Totti e Ilary

Giornata da brividi per Ilary Blasi che, attraverso il suo profilo Instagram, si è mostrata nell'insolita veste di avventuriera, cimentandosi nel lancio a 160 km orari da Rocca Massimo. Un'esperienza adrenalinica documentata con foto e video prima e dopo il volo. Chi non si è visto è stato Francesco Totti e il popolo del web si è subito scatenato.

" Oggi qui" , ha scritto Ilary Blasi sulla sua pagina social, condividendo con i suoi follower l'esperienza che avrebbe vissuto di lì a poco. La conduttrice ha deciso di cimentarsi nel volo dell'angelo, lanciandosi lungo la ZipLine più lunga e veloce del mondo, che si trova in provincia di Latina. Al suo fianco però non c'era il Pupone. La Blasi ha preferito lanciarsi con un'amica, ma il motivo sull'assenza del marito è stata svelata in uno dei tanti video condivisi dalla presentatrice su Instagram.

Con l'imbracatura di ordinanza, il caschetto e le protezioni per il lancio, Ilary Blasi ha documentato tutte le fasi del suo volo lungo oltre due chilometri. La conduttrice dell'Isola dei Famosi è stata però travolta dalla curiosità dei suoi seguaci, che non hanno potuto fare a meno di notare la latitanza di Francesco Totti e lei si è scatenata. " Allora mi state tutti chiedendo dov'è il Capitano - ha esordito nelle storie di Instagram la Blasi - il Capitano si è cagato sotto, ve lo devo dire così come va detto ". La moglie del Pupone non ha fatto sconti al marito prendendosi gioco di lui e condividendo una foto di Totti dalla spiaggia, lontano chilometri da lei pronta a lanciarsi lungo un percorso a folle velocità.

Il video del lancio e delle dichiarazioni su Francesco Totti è diventato virale in poche ore e sul web i fan della conduttrice hanno commentato con ironia l'ennesima gag familiare. Non è la prima volta che la coppia finisce al centro dei gossip per gli scherzi e le scaramucce. Per Natale e San Valentino Ilary e Totti condivisero con i loro seguaci alcuni video divertenti dove si prendevano in giro reciprocamente facendo letteralmente esplodere il web.