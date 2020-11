"Toccarle?", "Fai i complimenti..." Selvaggia Roma infiamma il Gf

Dopo due mesi di reclusione nella casa del Grande Fratello gli ormoni sembrano impazziti. Pierpaolo e Elisabetta mimano posizioni erotiche, Dayane e Adua si scambiano effusioni e ora anche la nuova entrata Selvaggia Roma ci mette del suo. A notte fonda l'ex fidanzata di Tempetation Island ha regalato un momento trash che ha visto protagonista Tommaso Zorzi.

Dopo un lungo rinvio, dovuto alla positività al Covid-19, Selvaggia Roma ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Il suo arrivo ha subito stravolto gli equilibri nella casa, facendo perdere le staffe a Enock e creando zizzania tra altri concorrenti. L'ingresso dell'influencer, salita agli onori dei gossip per la storia d'amore con Francesco Chiofalo finita a Temptation Island, è stato apprezzato soprattutto da Zorzi. È stato lui stesso a confessarlo alla Roma nel corso di una chiacchierata in camera da letto: " A me non interessa chi ha torto e chi ha ragione, a me interessa che prima che entrassi ero molto annoiato ".

Erano le 4 di notte e nella casa più spiata d'Italia quasi tutti stavano dormendo. Selvaggia ehanno continuato a conversare, ma quest'ultimo non si è voluto schierare nella discussione nata tra lei ed Enock. Un acceso dibattito dove la Roma aveva fatto rivelazioni piccanti su una presunta scappatella con il fratello di Balotelli, mentre lui era già fidanzato. Così tra una risata e l'altra la discussione è ben presto virata sui ritocchini estetici di Selvaggia Roma.

L'ex fidanzata di Lenticchio non ha fatto mai mistero di essere ricorsa alla chirurgia estetica per ritoccare il seno e le labbra e così, per scaldare un po' gli animi, ha provocato Zorzi: " Sono sode, vuoi toccare? ". Neanche a dirlo Tommaso non si è fatto sfuggire l'occasione di testate con mano la qualità del seni rifatti dell'amica, anche se il suo interesse non poteva che essere platicono. " Complimenti al chirurgo! ", ha esclamato tra le risate l'influencer mentre posava le sue mani sul seno della coinquilina. Il tutto sotto l'occhio vigile delle telecamere che hanno ripreso tutta la scena.