A un passo dal divorzio. E spuntano le indagini di Wanda su Icardi...

Emergono nuovi dettagli sulla crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo la bomba social sganciata da Wanda sul presunto tradimento del marito, dall'Argentina arrivano ulteriori indiscrezioni su cosa sarebbe successo all'interno della coppia tanto da far parlare addirittura di "divorzio", finale paventato dai giornali sudamericani. Investigatori, chat Telegram e telefonini hackerati sarebbero solo la punta dell'iceberg di una vera e propria telenovela sudamericana.

Ad arricchire di ulteriori dettagli una storia già complicata è stata la giornalista Yanina Latorre nel corso della trasmissione televisiva argentina Los Angeles de la Mañana. La reporter ha dichiarato che Wanda Nara avrebbe scoperto del flirt in corso tra suo marito e l'attrice China Suarez leggendo alcune chat Telegram tra i due: " Ha trovato conversazioni con China Suárez, dove lei gli chiedeva di vedersi, implorandolo e dicendo: 'Peccato tu sia così famoso, muoio dalla voglia di vederti', 'Voglio vederti in un bar solo noi due'. Icardi dice che non hanno fatto sesso e China dice lo stesso ". Maurito e l'attrice argentina 29enne si sarebbero anche scambiati foto delle loro giornate, scatti dal set o dagli allenamenti per condividere momenti privati.

" Icardi non nega nulla - ha proseguito Latorre a LAM - e dice che è stata lei (China Suarez, ndr) che ha iniziato, ma che non l'ha mai incontrata e che era solo un flirt. Icardi si è rivelato immaturo perché ha lasciato tutto sul cellulare ". Dietro a questo semplice scambio di messaggi via chat ci sarebbe però altro, qualcosa che avrebbe fatto scatenare la gelosia di Wanda Nara, tanto da indurla a pubblicare su Instagram la fantomatica frase, che ha dato il via allo scandalo.

Secondo quando riferito da Marina Calabró a Telenoche tra Maurito e China ci sarebbe stato uno scambio anche di foto e video hot: " Qualcuno molto vicino a Wanda, che ha avuto accesso alle conversazioni complete, mi ha detto: 'c'è tutto', e lo mettono in maiuscolo ". Per questo si parla addirittura di un investigatore privato, che sarebbe stato assunto da Wanda Nara per pedinare Mauro Icardi e che avrebbe addirittura hackerato il cellulare del calciatore del Psg per arrivare al cuore della faccenda.

La Suarez ha negato ogni coinvolgimento, sostenendo di non conoscere né Icardi né Wanda. Ma intanto Maurito è volato a Milano per tentare una riconciliazione con la moglie. Il calciatore ha disertato gli ultimi allenamenti con la sua squadra ed è rientrato a Milano, condividendo su Instagram foto in cui sembrava avere ritrovato la serenità accanto a Wanda. Poche ore dopo, però, la prorompente argentina ha pubblicato sui social lo scatto della sua mano senza l'anello di fidanzamento e le voci su una possibile separazione sono tornate più forti che mai. Fino all'ultimo episodio social, quando Wanda ha condiviso con i suoi follower un video in cui si mostra su un aereo destinazione Parigi. Secondo il portale Lam sul volo ci sarebbe stato anche Icardi. E ora i fan sperano in un tentativo di riconciliazione più che a un divorzio.