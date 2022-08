Wanda Nara e Mauro Icardi sono in crisi: "Lei lo ha tradito con un calciatore sposato"

Questa volta le voci, che vorrebbero Wanda Nara e Mauro Icardi pronti a divorziare, potrebbero essere decisamente fondate. Gli indizi che parlano della coppia a un passo dall'addio sono molti e alcuni inconfutabili.

Dopo la profonda crisi vissuta lo scorso autunno, quando Wanda Nara rivelò che il marito aveva avuto un flirt con l'attrice argentina China Suarez, la coppia sembrava avere ritrovato la serenità. Negli ultimi mesi Wanda e Maurito erano riusciti a rimanere lontani dai gossip, limitando l'uso dei social e tenendosi alla larga dalle situazioni scomode. Ma ora, nel pieno dell'estate, ecco tornare insistenti le voci di un imminente divorzio.

A riaccendere i riflettori sul calciatore e la sua manager è stato un audio, che Wanda Nara avrebbe inviato a una sua collaboratrice (poi finito sul web) per annunciarle l'addio. " Sto per divorziare da Mauro, lo sto organizzando. Rimarrei qualche altro giorno, poi tornerò a prenderti il biglietto e tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio, non ce la faccio più, l'ho chiesto io ", avrebbe sentenziato l'argentina.

Poche ore dopo, però, Mauro Icardi ha affidato a Instagram una pronta smentita della notizia con tanto di foto, che lo ritraevano felice in vacanza con Wanda: " Non so chi mi fa più dispiacere tra chi inventa cose sulla mia vita e chi ci crede" . In realtà, però, le foto e i video pubblicati dal calciatore del Psg non erano recenti, ma relative a un viaggio fatto con la moglie in Africa qualche mese fa. Ma c'è di più. A sorprendere è il silenzio della Nara che, in occasioni come queste, non si è mai fatta problemi a smentire le voci e a mettere un freno alle malelingu,e usando proprio i social.

Invece sul suo profilo Instagram l'imprenditrice argentina si mostra sempre sola, oppure in compagnia dei figli, impegnata nei suoi progetti professionali o in vacanza a Ibiza, dove si trova in questi giorni proprio con Icardi. Lui ostenta felicità con foto di famiglia ogni giorno, lei si limita a puntare l'attenzione su di sé o sui bambini. Sulla presunta crisi nessuna parola. Solo qualche frase sibillina, rilasciata ad alcuni cronisti che la stavano tempestando di domande in aeroporto mentre lascia l'Argentina: " Maurito? Non posso rispondere a così tante cose in una volta. Preferisco non dire niente. Quando avrò qualcosa da dire lo comunicherò ".