"Ti ha arricchito", "Ti infilo il tacco...". Asia Argento choc contro Senaldi

Duro scontro nell'ultima puntata di Non è l'Arena tra Asia Argento e Pietro Senaldi, direttore di Libero. L'attrice si è scagliata con estrema violenza contro il giornalista. Tra parolacce e insulti è toccato a Massimo Giletti interrompere la lite per riportare la calma in studio.

Tema dell'ultima puntata del programma su La7 il caso Genovese e le violenze subite dalle ragazze che frequentavano l'imprenditore. Asia Argento interviene per portare la sua testimonianza come vittima di abusi del potente produttore cinematografico americano Weinstein. L'attrice ricorda quanto vissuto agli esordi della sua carriera, vittima delle attenzioni morbose di uno dei più potenti produttori di Hollywood. La discussione, però, prende una piega decisamente accesa quando in trasmissione - subito dopo l'intervento di una delle ragazze violentate da Genovese - si inserisce, in collegamento esterno, Pietro Senaldi.

Il direttore di Libero esprime la propria opinione sulla vicenda, ma la Argento, non gradendo, attacca usando toni violentissimi: " Ma cosa ca*** dici? A topo Gigio! Ma stiamo a contare le ore? Fai dei discorsi che non stanno né in cielo né in terra. Sei di una pochezza... ". La replica del direttore di Libero non si fa attendere: " Il grande intellettuale Weinstein con cui parlavi di Victor Hugo ti ha arricchito, salvo dire dopo dieci minuti che ti ha stuprato! ". Asia Argento non si tiene e invita il padrone di casa, Massimo Giletti, a silenziare Senaldi: " Ma stai zitto faccia di c***, toglimelo di qua per favore, non lo voglio più sentire ".