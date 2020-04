Zequila e l’allusione su Paola Di Benedetto: “Perfetta per un film di Tinto Brass”. Poi cancella tutto

Nuova caduta di stile per Antonio Zequila: l’ultimo post su Instagram incentrato su Paola Di Benedetto ha scatenato la furia del web, tanto che l’attore è stato costretto a cancellarlo.

Dopo essere finito al centro della polemica per le accuse rivolte a Sossio Aruta, salvo poi fare marcia indietro spiegando di averlo tacciato di non pagare gli alimenti ai figli dopo aver letto articoli di ben tre anni fa, Zequila ha dimostrato ancora una volta di non aver digerito l’eliminazione della Casa e, ancora di più, la vittoria di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip.

Tra i due c’era stato un acceso scontro quando Paola fece notare ad Antonio che una ragazza giovane come Sara Soldati non avrebbe ceduto alle sue lusinghe. Mettere in dubbio la bellezza di Zequila, però, ha sempre scatenato l’ira furibonda dell’uomo che, anche in quell’occasione, non mancò di denigrare la coinquilina mettendo da parte ogni educazione e galanteria.

Da quel momento, i rapporti tra la Di Benedetto e Zequila sono sempre stati tesi e, nelle ultime ore, lui ha commentato la vittoria di Paola facendo un’allusione a quella che potrebbe essere la sua carriera dopo il Grande Fratello Vip. Come riportato dal Vicolodellenews, Antonio ha scritto: “ Paola Di Benedetto...Perfetta per un film con il maestro dell’eros Tinto Brass ”.

Queste affermazioni pare non siano state affatto apprezzate dal popolo della rete tanto che, sommerso da insulti e commenti dispregiativi, Antonio Zequila si è visto costretto a cancellare il post contro Paola. Chissà se la Di Benedetto deciderà di replicare agli insulti dell’ex concorrente o se, al suo posto, ci penserà il fidanzato Federico Rossi.

Già all’inizio del Gf Vip, il cantante dimostrò di non aver apprezzato l’annotazione di Zequila sul mancato spogliarello della fidanzata e intervenne con un tweet al vetriolo. Poco prima della finale, poi, si è scagliato contro Fernanda Lessa accusandola di bodyshaming nei confronti della fidanzata e chissà se, dopo questo ennesimo attacco da parte dell’attore partenopeo, non decida ancora una volta di far sentire la sua voce.