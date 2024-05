Alaphilippe fa la differenza sull'ultimo muro. Pogacar riposa

Fano dista poco più di 130 chilometri da Imola, dove nel 2021, in pieno Covid Julian Alaphilippe (nella foto) si laureò per la prima volta campione del mondo. L'Italia nel cuore, ma anche nell'albo d'oro, visto che sulle nostre strade ha conquistato oltre alla Sanremo anche tre tappe alla Tirreno: ieri la prima sulle strade del Giro.

Non vinceva dal 5 giugno di un anno fa, ieri ha costruito in una frazione senza un metro di pianura, costellata da muri marchigiani, una vittoria alla media folle di quasi 47 km/h. Una vittoria ottenuta con una fuga di 125 chilometri, con un bravissimo Mirco Maestri, che deve lasciare andare il suo beniamino sul monte Giove (con punte del 23%), quando al traguardo mancavano solo 9 km al traguardo. Il commento più bello è però della maglia rosa Pogacar: «Julian ha fatto qualcosa di speciale. È stato bravissimo, perché non era assolutamente facile, in tanti puntavano a questa tappa. Oggi (ieri per chi legge, ndc) Julian ha fatto qualcosa di monumentale».

Superlativi per una tappa davvero super, divertente come del resto tutto questo Giro. Alle spalle di d'Artagnan, così viene chiamato Alaphilippe, la prima maglia rosa l'ecuadoriano Narvaez, con a ruota il belga Hermans. Bravissimi i nostri ragazzi: 5° Scaroni, 6° Trentin, 9° il superlativo Mirco Maestri.

«È stata una tappa molto difficile e combattuta ha spiegato la maglia bianca Antonio Tiberi, sempre 5° nella generale a 4'27 da Pogacar -. Noi del Bahrain ci abbiamo provato, anche se sapevamo che sarebbe stato difficilissimo mettere in difficoltà la maglia rosa. Ma quello che succederà magari domani o dopo è frutto di ciò che è stato fatto oggi».

Oggi 13ª tappa: da Riccione a Cento (179 km), nuova occasione per il nostro JoJet Jonathan Milan, che insegue un magnifico tris.