Polini avanti nel singolare e nel doppio. Toti,1° storico successo nel badminton

Non si ferma nel tennis Jasmine Paolini (foto), che va agli ottavi battendo la canadese Linetty per 6-4, 6-1. La toscana avanti anche nel doppio insieme alla Errani. Dopo il ko di Bolelli e Vavassori (quest'ultimo eliminato da Ruud anche in singolare, resta in gara nel misto con la Errani), fuori Arnaldi e le coppie Bronzetti-Cocciaretto e Musetti-Darderi: oggi Lorenzo incontra Navone. Prima storica vittoria azzurra nel badminton: Giovanni Toti batte il rappresentante del Suriname Opti, ritiratosi nel 2° set dopo aver perso il primo per 21-8. Domani sfida al numero uno del mondo, il cinese Ui Qi Shi. Medaglia di legno per Braidot nel cross country di mountain bike. Nella gara vinta dal britannico Pidcock, l'azzurro ha perso terreno negli ultimi due giri. Fuori dal podio anche il judoka Lombardo con le solite polemiche sugli arbitraggi: nella finale del bronzo, raggiunta grazie ai ripescaggi, sconfitta per ippon rilevato dal Var ma non chiarissimo contro il moldavo Osmanov. «Cosa abbiamo fatto di male? Le cose devono cambiare», così il presidente della federjudo Falcone. Podio fallito per Sollazzo, quinto nella finale della carabina, e per Ivaldi, fuori dall'atto conclusivo della canoa slalom. Oggi la finale del trap di tiro a volo: il 54enne Pellielo è terzo con 73 piattelli su 75 (solo lo svedese Levin-Andersson e l'australiano Willett hanno fatto meglio con 74) e sogna una medaglia. Un piattello più indietro De Filippis.

Marta Maggetti seconda dopo le prime due regate nel windsurf, Lenzi ai quarti nei 92 kg di pugilato mentre stasera tocca a Irma Testa che sfida la cinese Xu. Sesto posto per i ginnasti nella finale all around a squadre vinta dal Giappone.