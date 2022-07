"C'è una matta ubriaca". Lo sfogo di Kyrgios: cos'è successo a Wimbledon

Nick Kyrgios ha perso la finale di Wimbledon contro il re dell'erba londinese Novak Djokovic. L'australiano ha cercato di contrastare l'ex numero uno del mondo ma dopo aver vinto il primo set ha perso di mano la partita e in alcune fasi del match anche la testa. Il 27enne australiano, infatti, è stato immortalato più volte dalle telecamere mentre si lamentava con qualcuno sugli spalti e con il direttore di gara.

Kyrgios pare essere stato disturbato da una tifosa su di giri sugli spalti. "Non mi hai creduto!", ha urlato l'australiano all'indirizzo dell'arbitro che non è intervenuto in merito. "Non dovrebbe dipendere dalla tua opinione, mi sta distraendo mentre sto servendo in una finale di Wimbledon. Non c'è occasione più grande, non mi hai creduto e l'ha fatto di nuovo. Mi è quasi costato la partita", l'amaro sfogo del 27enne australiano. Le ripetuta urla della donna durante il turno di battuta Kyrgios lo avrebbero irretito a tal punto da farlo sbagliare spesso e volentieri.

"She's drunk out of her mind and talking to me in the middle of a game. She's the one who looks like she's had 700 drinks."



Lo sfogo di Kyrgios però non è finito qui, visto che ha poi continuato con toni ancora più forti: "Perché è ancora qui? – È matta, ubriaca lì in prima fila a parlare nel mezzo della partita! Questa cosa è accettabile? Buttala fuori! So esattamente chi è. È quella con il vestito, sembra che abbia bevuto circa 700 drink fratello. Parla con me nel bel mezzo della partita e cosa fai?".

Fortunatamente il tutto si è concluso con un Kyrgios che non ha sbroccato come avvenuto in precedenti match dove ha perso il controllo andando sopra le righe. A Wimbledon, nel terzo turno, aveva innervosito il suo avversario Stefanos Tsitsipas e i due a fine partita non se l'erano mandate di certo a dire con insulti molto pesanti da "Bullo malvagio", a "E' odiato da tutti, ha problemi seri". A fine match, Kyrgios si è recato a rete dove ha stretto la mano e abbracciato il suo rivale Djokovic con cui in passato aveva avuto, come quasi con tutti nel circuito, delle discussioni, senza alcuna polemica.