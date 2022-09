Cori choc al Parco dei Principi: nei guai 4 tifosi bianconeri

La Juventus di Massimiliano Allegri ha perso dignitosamente contro il Psg di Galtier che ha dimostrato di essere una squadra di livello e i bianconeri hanno ancora tutto il tempo di rifarsi nel proprio girone di Champions League. C'è qualcuno, però, che ha perso la faccia sugli spalti: ovvero alcuni tifosi bianconeri. Un tifoso del Paris Saint-Germain, infatti, ha filmato e poi messo in rete le immagini dei supporter della Juventus presenti al Parco dei Principi intenti a intonare buu razzisti e a compiere saluti fascisti.

Saluts nazi et cris de singe dans le parcage turinois… #PSGJuve pic.twitter.com/vg4oXv9xqq — Cédric L. (@cedric_lgl) September 6, 2022

Secondo quanto riportato questa mattina da BFM TV, che sul suo sito ha anche rilanciato il video postato dal tifoso del Psg, la società Juventus, da sempre sensibile verso questo genere di situazinoi, potrebbe decidere di dar seguito a questi incidenti punendo gli individui responsabili di tali gesti". Nella passata stagione il club di Corso Galileo Ferraris aveva collaborato per permettere alle autorità di individuare il tifoso autore di insulti razzisti nei confronti del portiere del Milan Mike Maignan.

Se questi incresciosi fatti saranno confermati, l'Uefa sicuramente darà seguito punendo la società Juventus, per responsabilità oggettiva, per il comportamento tenuto da alcuni suoi tifosi durante il match disputato al Parco dei Principi. Un episodio spiacevole e che niente ha a che fare con il gioco del calcio e con lo sport in generale. Anche in Italia, recentemente, è successo che alcuni tifosi dell'Inter si siano macchiati di un coro offensivo nei confronti degli avversari del Milan: "I campioni d'Italia sono ebrei", il coro che si è udito prima del derby di Milano.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, inoltre quattro supporter della Vecchia Signora sarebbero già stati posti in stato d'arresto. "Quattro persone sono state identificate tramite video e poi arrestate ieri sera dalla polizia per pubblica provocazione all'odio razziale all'interno dello stadio, durante la partita di calcio. È aperta un'indagine".