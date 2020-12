Covid, Filippo Magnini positivo: "Le precauzioni non bastano..."

" Purtroppo oggi sono risultato positivo al Covid-19 ". Inizia così il messaggio social di Filippo Magnini con il quale il nuotatore ha annunciato di aver contratto il coronavirus. Il campione era appena tornato in vasca a gareggiare negli Assoluti invernali di Riccione ed è già costretto a un difficile stop.

Quello che doveva essere un Natale d'amore e gioia per la recente nascita della sua primogenita, Mia, nata dalla relazione con l'ex velina sarda Giorgia Palmas, si è ben presto trasformato in un Natale da dimenticare. Il campione si trova già in isolamento e attraverso la sua pagina Instagram ha fatto sapere della sua positività: " Ho deciso di renderlo pubblico per far sì che tutte le persone che sono state in contatto con me prendano i giusti accorgimenti. Questo Natale sarà strano. Il solo pensiero di non poter tenere in braccio mia figlia per almeno i prossimi 10 giorni mi angoscia. Non poter coccolare il mio cuore Giorgia mi rende triste ma non è concesso mollare ".

Ho usato ogni precauzione per evitare il contagio ma non è bastato

Ora la preoccupazione più grande è per la mia famiglia. Spero di non aver contagiato nessuno. Mi sono messo subito in isolamento. Adesso inizia il mio percorso verso il superamento di un altro ostacolo

Filippo Magnini, che non ha specificato se i sintomi delsi siano manifestati o meno, non ha nascosto la sua sorpresa nell'esser risultato positivo all'ultimo test. Il campione ha fatto sapere, infatti, di aver usato ogni attenzione possibile ma che questo non è stato sufficiente a proteggerlo: "". Il pensiero ora va alle sue donne, Giorgia, Mia e Sofia (la figlia che la Palmas ha avuto da una precedente relazione) e che potrebbero essersi contagiate: "".

Un destino comune, quello del contagio da coronavirus, che lo lega alla sua ex Federica Pellegrini. La Divina è stata una delle prime nuotatrici italiane, infatti, a essere risultata positiva al virus e ha lottato quasi tre settimane prima di sconfiggere il Covid. Ora a Filippo Magnini tocca la stessa determinazione nel guarire. Intanto dalla Federazione fanno sapere che anche la nuotatrice Benedetta Pilato è risultata positiva all'ultimo test e si trova in isolamento.