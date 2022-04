"Il Diavolo veste Radu", il web impietoso deride il portiere dell'Inter

Ionut Andrei Radu è stato, suo malgrado, protagonista dell'inaspettata e pesantissima sconfitta dell'Inter sul campo del Bologna. Il numero uno rumeno è stato chiamato in causa visto l'infortunio del titolare, il capitano Samir Handanovic, rendendosi protagonista di un grave errore, spalancando la porta a Sansone, che potrebbe essere costato carissimo all'Inter: ovvero lo scudetto. Sui social, impietosi, sono arrivati gli sfottò per l'ex portiere del Genoa che ha chiuso la partita in lacrime consolato dai compagni di squadra.

Social bollenti

I tifosi del Milan si sono letteralmente scatenati sui social con meme e commenti irriverenti nei confronti del portiere nerazzurro e dell'Inter stessa: "Niente giocano in 15 ma servirà un aiuto anche stasera. Poveracci… ladri, cartonati, nati dopo e male, dovete rubare fino all’ultima giornata! Milano rossonera", "Esco di #Radu e paro ancora meno", "Radu entra nella storia dell’Inter e si mette a fianco di Gresko", "Sto ridendo pensando a tutte le volte che abbiamo, io per primo, detto "Radu per fare peggio di hantanovic deve buttarsi il pallone in porta da solo". L'unica cosa che riesco a realizzare è questa. Domani tirerò testate contro il muro.

"Almeno un punto l'avete fatto a Bologna", il meme con Milan Skriniar protagonista

Almeno un punto lo avete fatto a Bologna? #BolognaInter pic.twitter.com/3P2tGHNT6m — FMCR (@FMCROfficial) April 27, 2022

"Volevano il 3-0 a tavolino! Le partite si giocano in campo e non in tribunale …e si pèrdono! A casa!".

Ahahhaahaha, volevano il 3-0 a tavolino!

Le partite si giocano in campo e non in tribunale …e si pèrdono! A casa! #BolognaInter 2-1 #ForzaJuve pic.twitter.com/SoXXw8YdSg — Giuseppe Latorraca (@GiuseLatorraca2) April 27, 2022

E ancora tanti commenti di scherno nei confronti dell'Inter e di Simone Inzaghi: E voi sareste quelli che dovrebbero vincere lo scudetto ? P A G L I A C C I GODO !!!!"

E voi sareste quelli che dovrebbero vincere lo scudetto ?

P A G L I A C C I

GODO !!!! #BolognaInter #SerieATIM pic.twitter.com/VIK1awYlLM — Alessio Bucci (@AlessioBucci7) April 27, 2022

"Il primo posto dell'Inter è duRADU poco", "Spiaze", con la faccia attonita e affranta di Inzaghi:

C'è anche però chi ha voluto difendere il portiere dell'Inter: "Radu fa una papera clamorosa, Radu fa un errore gravissimo e pesantissimo Ma se la prima cosa che ti viene in mente di fare è andarlo a minacciare di morte sui social.. Il problema non è Radu che non sa parare Il problema sei tu che non sai vivere" e ancora: "ll problema non è stato Radu. L'Inter a quel punto doveva stare sul 3-0. Abbiamo fatto un pessimo girone di ritorno. Non meritiamo lo scudetto e la prova è che lo abbiamo regalato ad una squadra di cui i titolari da noi farebbero panchina.