Donnarumma fa lo smemorato: ecco tutte le papere del portiere

La giornalista incalza: "Non è la prima volta che ti capita questo tipo di incertezza..."..."Vuoi dare la colpa a me? Quando mi è capitato? Col Real Madrid, col fallo. Va be’ dai… se vogliamo fare polemica su queste cose, facciamole. Io la metto sul discorso di squadra, abbiamo sbagliato tutti e non c’è nessun colpevole. Non c’è nessun colpevole, poi sono il capitano e se volete fare polemiche mi prendo la colpa", l'arringa difensiva di Gianluigi Donnarumma fa acqua da tutte le parti e lo sa anche lui in cuor suo.

Ovviamente nessuno gli vuole addossare la colpa per la pesante sconfitta rimediata dall'Italia contro la Germania, resta però il fatto che sul quinto gol una sua topica ha spalancato la porta a Timo Werner. Un passaggio sbagliato, l'ennesimo in questi ultimi 9 mesi post vittoria dell'Europeo nel luglio del 2021.

Tutti gli errori di Gigio

Donnarumma al Milan ha vissuto momenti molto alti con anche qualche basso, complice qualche errore fisiologico per un 16enne che si affacciava al grande calcio. Con la maglia rossonera ha sfornato tantissime parate di livello e anche degli errori che sono costati punti al Diavolo. Basti pensare l'errore in uscita in un derby di qualche anno fa quando Icardi lo punì di testa al minuto 93' regalando il derby all'Inter ma non solo. Se nella sua esperienza italiana ha commesso degli errori come tutti i portieri e tutti i calciatori in generale, le sue topiche sono diventate più evidenti dal suo addio al Milan anche per un'eccessiva esposizione mediatica dovuta al suo addio al club che l'ha fatto conoscere al grande calcio.

L'errore più grande resta quello commesso in Champions League che è costato un pezzo di mancata qualificazione al Psg contro il Real Madrid. Sul pressing di Karim Benzema, infatti, Gigio invece di rilanciare il pallone perse tempo, perse di fatto palla venendo poi punito dall'attaccante francese. In quella circostanza ha ragione Donnarumma ad evidenziare come fosse molto probabilmente una carica sul portiere non ravvisata dal direttore di gara che convalidò la rete.

In nazionale però, non c'è stato solo l'errore ininfluente contro la Germania di ieri sera, ma anche contro la Macedonia del Nord non è stato di certo impeccabile sul tiro dalla distanza di Trajkovski che è costato il mondiale in Qatar all'Italia. Ovviamente non è solo colpa sua la dipartita azzurra, ma lui ne è uno dei responsabili. Anche contro la Turchia, in una sfida che non contava niente sulla carta, non fu irreprensibile sul gol del vantaggio degli avversari con l'Italia che riuscì poi a vincere.

Non solo quella topica, però, perché anche in campionato ha commesso degli errori marchiani che sono costati punti ai transalpini che hanno però vinto il campionato in scioltezza e anche per merito suo. L'errore del momentaneo 1-1 contro il Marsiglia in una sfida molto sentita dal Psg poteva costare caro con i campione di Francia che hanno poi vinto 2-1 ma con gli ospiti che si sono visti annullare un gol per offside con Gigio che si era reso protagonista di un altro errore. L'ultima leggerezza contro la Germania, non la prima con i piedi per il 23enne di Castellammare di Stabia, è solo l'ultima di una serie di imprecisioni che stanno iniziando a pesare sulla sua tranquillità e anche suo suo curriculum.