Dramma CR7, muore uno dei suoi gemellini

Ci sono momenti in cui non esistono colori, squadre, tifoserie e bandiere. Ci sono momenti in cui fama e denaro, persino il calcio stesso non contano nulla perché la vita presenta un conto pesante per chiunque senza fare distinzioni. Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina Rodriguez hanno affidato ai social il loro personale dramma, unica concessione al loro status da copertina, per un dolore profondo che li rende così umani. Durante il parto, Georgina ha perso uno dei gemellini e la coppia è piombata in una disperazione che, appunto, esula da ogni contesto. Un comunicato sentito e profondo. Poche righe per dare una notizia così drammatica e appellarsi a una privacy quanto mai doverosa. «È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bambino è morto - scrive la coppia - È il dolore più grande che ogni genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di speranza e di felicità. Ringraziamo medici e infermieri per tutta la loro assistenza e supporto. Siamo tutti devastati da questa perdita e chiediamo gentilmente la privacy in questo momento molto difficile. Il nostro bambino, tu sei il nostro angelo. Noi ti ameremo per sempre», concludono Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. CR7 ha 4 figli: Cristiano Jr (nato nel 2010), Eva e Mateo (gemelli nati nel giugno 2017, da una madre surrogata) e Alana Martina, avuta da Georgina nel novembre 2017. Ora c'è anche la piccola, a ricordare che c'è gioia anche nei momenti più bui.