Euro 2020, la nuova divisa degli Azzurri scatena l'ironia sul web

Dilaga l'ironia sui social network dopo la pubblicazione delle foto ufficiali della Nazionale di calcio con le nuove divise. A far parlare non è stata la maglia degli Azzurri, in linea con i modelli delle passate edizioni, quanto il completo elegante firmato da Giorgio Armani. L'aspetto "innovativo" di giacca e camicia hanno stuzzicato il sarcasmo e l'ironia del popolo del web, che si è letteralmente scatenato con battute e commenti.

Venerdì 11 giugno alle ore 21 la squadra italiana scenderà in campo contro la Turchia e darà il via ufficiale alla manifestazione europea. L'avventura a Euro 2020 è iniziata per gli Azzurri del commissario tecnico Roberto Mancini con la partecipazione al programma di Rai Uno del 1 giugno. I convocati e tutto lo staff tecnico sono stati presentati a Notte Azzurra, condotta da Amadeus su Rai Uno. Una serata all'insegna dello sport e della spensieratezza dove sono state mostrate, in anteprima, anche le divise ufficiali di calciatori e staff della Nazionale. Oltre al completo maglietta e pantaloncini - nei classici bianco e azzurro (con rifiniture più scure a colletto e maniche) firmato dallo sponsor tecnico Puma - è stata presentata anche la divisa elegante, con la quale gli Azzurri si presenteranno alla manifestazione. Ma proprio il completo giacca e pantalone ha scatenato l'ironia sui social network.

Sembrano chef, è una gara di masterchef?", "Sembrano fattorini del Four Season Hotel", "Nazionale italiana Responsabili di Sala"

One Martini please", "Dove si trova il ristorante?", "Un caffè al tavolo 15, grazie

Al bagaglio ci pensa lei?

Il colletto alla coreana e il taglio della giacca disegnati da Giorgio Armani, per Emporio Armani, ha suscitato non poca ilarità sui. Sulla pagina ufficiale degli Azzurri di Instagram e Facebook, infatti, gli utenti si sono scatenati e se qualcuno ha paragonato i calciatori alla marina militare, qualcuno li ha identificati come camerieri, cuochi e addirittura concorrenti della nuova edizione di MasterChef: ". E qualcuno si è proprio divertito con i commenti: "". A scherzare ci hanno pensato anche uno dei volti noti del piccolo schermo,conduttore de Le Iene - che non si è lasciato sfuggire l'occasione di ironizzare alla vigilia dell'esordio degli Azzurri a Euro 2020: "".