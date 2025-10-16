Mercedes rinnova con baby Antonelli

C'è voluto un po' più di tempo del previsto, ma alla fine la Mercedes ha annunciato il rinnovo di Russell e Antonelli anche per la prossima stagione. Un anno ancora, poi si vedrà. Toto ha sempre in testa Verstappen, inutile negarlo, anche se adesso dice: "George e Kimi hanno dimostrato di essere una coppia forte e siamo entusiasti di continuare il nostro percorso insieme". Che siano una coppia forte non c'è dubbio. Russell quest'anno ha dimostrato una costanza di rendimento importante e Kimi, dopo un brutto periodo, ha ricominciato a crescere. "Ho imparato tantissimo nella mia prima stagione in Formula 1, sia nei momenti belli che in quelli più difficili. Tutto questo mi ha reso più forte, non solo come pilota, ma anche come compagno di squadra", ha detto Kimi che, non va mai scordato, ha corso appena 18 gran premi, diventando il terzo diciottenne della storia a salire sul podio. "Il nostro obiettivo ora è concludere quest'anno in bellezza e assicurarci il secondo posto nel campionato costruttori, prima di concentrarci completamente sul 2026", ha aggiunto. Il trend della Mercedes è in crescita e il secondo posto in campionato (a danno della Ferrari) non è più un miraggio. Kimi avrà altre sei gare (e tre sprint) per cercare di portarsi a casa qualche altra soddisfazione.

La sua riconferma non è mai stata in dubbio, anche se ad un certo punto Russell aveva buttato lì una frase ambigua: "Non sono io a rischiare il posto se arriverà Verstappen". Pensare che Toto potesse buttare via tutti gli investimenti fatti su Kimi dopo un anno solo, non aveva una logica, ma nella Formula 1 di oggi si fanno un sacco di scelte illogiche, come quella che non farà la Ferrari con Horner.

Ingaggiarlo ora non avrebbe nessun senso e infatti le voci che circolano sono solo bullshit come dicono gli inglesi.