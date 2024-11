Rossa, un triplete per i costruttori

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ultima festa Mondiale è andata in onda proprio qui, a casa di Ayrton. Anche se quella volta la Ferrari era più arrabbiata (eufemismo) per aver perso il Mondiale Piloti con Massa a tempo scaduto che per aver conquistato il titolo Costruttori. Era il 2008 e dopo l'abbuffata dell'era Schumacher, nessuno poteva prevedere sedici anni di astinenza, neppure chi dieci anni fa aveva pensato di risolvere tutto cacciando il presidente che di quell'abbuffata era stato l'artefice. Non è detto che l'astinenza stia per finire, ma con quattro gare (e due sprint) ancora in gioco, si può davvero sognare di recuperare 29 punti alla McLaren. Solo in questo fine settimana sprint ce ne sono in palio 58 per i Costruttori.

Si comincia oggi con le qualifiche per la mini gara e domani si prosegue con gara sprint e qualifiche. La Ferrari non ne ha mai vinta una delle 16 disputate dal 2021 a oggi, mentre Max ne ha conquistate 8 delle ultime nove e con la probabile sostituzione del motore (con relativa penalizzazione) per la gara, dovrà cercare di incassare più punti possibili sabato. Il suo vantaggio su Norris è di 47 punti, ingigantito dagli errori di timidezza del suo avversario. La Ferrari non vince tre gare di fila dal 2019, non molto tempo fa, ma quello che accadde dopo quella tripletta è meglio non ricordarlo. Questa volta non c'è nessun trucco, i progressi della Scuderia sono stati importanti e sono andati di pari passo con la crisi Red Bull. Il lavoro ferrarista è stato notato anche da un interessatissimo Lewis Hamilton: «Non guardo alla lotta tra Ferrari e McLaren, pur essendo molto interessato a ciò che è il mio futuro. Sono rimasto molto colpito dai progressi della Ferrari, ma tengo d'occhio tutti».

Toccherà a lui guidare dopo le qualifiche la vecchia McLaren MP4/5B del 1990 di Senna in un weekend dedicato al ricordo del vecchio padrone di casa andatosene proprio 30 anni fa. Tv: oggi pole Sprint alle 19,30, domani Sprint alle 15 (dir. Sky e Tv8) e pole alle 19 (diff. 21,30), domenica Gp alle 18 (diff. 21.30).