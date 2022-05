Ferrari da urlo anche a Miami: pole per Leclerc, secondo Sainz

La Ferrari continua nella sua stagione da sogno con Charles Leclerc che si prende la pole position anche nel gp di Miami (Florida), una grande novità in calendario a distanza di 63 anni dall'ultima volta, davanti al compagno di squadra Carlos Sainz che completa la prima fila tutta rossa. Terzo posto per il campione del mondo Max Verstappen su Red Bull che nell'ultimo tentativo ha sbagliato compromettendo il giro e la possibilità di mettere il naso davanti alla due rosse. Quarto posto per il compagno di squadra dell'olandese, lo spagnolo Carlos Sainz. Quinto posto per Valterri Bottas davanti all'ex compagno di squadra Lewis Hamilton, sesto. Settimo Gasly, ottavo Norris, nono Tsunoda, decimo Stroll.

Leclerc ha fatto registare il miglior tempo nel Q3 ma non solo visto che il 24enne della Ferrari ha dominato anche Q1 e Q2 sempre davanti al giovane collega della Red Bull. Bravissimo anche Sainz che dopo aver conquistato il quinto tempo nel primo parziale e il quarto nel secondo è poi riuscito a piazzare il grande colpo piazzandosi dietro a Leclerc con 190 millesimi di ritardo sul monegasco. Tempo da urlo per Charles che ha fatto fermare il tempo sull'1'28.796 scendendo ampiamente sotto il minuto e 29 secondi. Male Max Verstappen che con l'errore banale in curva non ha potuto effettuare veramente l'ultimo giro per migliorare la sua performance.

Non bene anche la Mercedes che continua nella sua stagione nera: anonimo sesto posto per il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, addirittura fuori dai primi dieci Russell che non è riuscito a superare il Q2. Undicesimo posto per Fernando Alonso, dodicesimo appunto Russell su Mercedes, tredicesimo Sebastian Vettel, quattordicesimo Daniel Ricciardo, quindicesimo il figlio d'arte Mick Schumacher. Sedicesimo Magnussen, diciassettesimo Zhou, diciottesimo Albon, diciannovesimo Latifi ultimo Ocon che non ha nemmeno effettuato il tentativo. Domani la gara alle ore 21:30 italiane con la Ferrari e Leclerc che sognano la doppietta per dare un altro segnale alle avversarie: la Ferrari, finalmente, è tornata a fare la voce grossa dopo anni deludenti e di vacche magre.

Leclerc felice