Finale Italia-Inghilterra, cambia tutto in tv: chi racconterà la partita per la Rai

Non sarà Bruno Pizzul a sostituire Alberto Rimedio nella telecronaca della finale di Euro 2020. Pubblico e popolo social lo avevano acclamato con forza, ma alla fine la scelta è ricaduta altrove. A commentare il match tra Italia e Inghilterra, in diretta su Rai Uno domenica 11 luglio alle ore 21, sarà il duo composto da Stefano Bizzotto e Katia Serra.

La rivoluzione in Rai si è resa necessaria dopo l'annuncio della positività al Covid del cronista sportivo Alberto Rimedio e di tre operatori. Il giornalista ha commentato tutte le partite dell'Italia in questo campionato europeo insieme al collega Antonio Di Gennaro, anche lui in isolamento fiduciario. Ma alla vigilia della finale è risultato positivo a un tampone di routine e di fatto si è creato un inatteso vuoto alla conduzione della gara più importante di Euro 2020.

Quando la notizia della positività di Rimedio è iniziata a circolare sul web, sui social network è stato invocato a più riprese il nome di Bruno Pizzul come sostituto alla telecronaca del big match. Il popolare giornalista sportivo e voce simbolo della Rai si è detto lusingato, ma ha fatto un passo indietro. " Fa piacere, non lo nascondo, ma finisce qui ", ha detto al Corriere della Sera.

Dopo ore concitate da viale Mazzini sono arrivati così altri due nomi per commentare la finalissima, che vedrà affrontarsi Italia e Inghilterra allo stadio di Wembley a Londra. Ai microfoni di Rai Uno ci saranno Stefano Bizzotto e Katia Serra. Lui è un'altra delle voci storiche delle partite di calcio trasmesse in Rai, lei è un'ex calciatrice che vanta anche alcune presenze con la Nazionale femminile. Un duo che questo campionato europeo lo conosce bene. La coppia Bizzotto - Serra, infatti, non è nuova a Euro 2020. I due hanno commentato altri match di questo campionato europeo, ma mai la squadra degli Azzurri. Un dettaglio che non è passato inosservato, insieme ad un altro, che ha commentato la stessa Katia Serra attraverso Repubblica: " Anche per me è la partita della vita. C'è ancora chi non accetta che una donna possa parlare di calcio, ma arrivo preparata ". Ad attenderli alla prova più impegnativa ci saranno milioni di italiani, visto che sono previsti quasi 20 milioni di spettatori.