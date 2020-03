Fiorentina, anche Cutrone e Pezzella positivi al Coronavirus

La Fiorentina ha annunciato in un comunicato che altri tre tesserati sono positivi al Coronavirus: ''In presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli, sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze''.

Dopo il giovane attaccante Dusan Vlahovic, altri due giocatori viola positivi al Covid-19, si tratta dell'argentino German Pezzella, domenica scorsa in campo per novanta minuti nella trasferta di Udine e l'attaccante Patrick Cutrone, arrivano a gennaio dal Wolverhampton e subentrato nella ripresa nel pareggio contro i friuliani. Dopo la notizia della positività del serbo Vlahovic, il club del presidente Rocco Commisso aveva deciso di sottoporre anche altri componenti del gruppo viola a tampone. Nelle prime ore della mattinata è arrivato il verdetto che ha fatto iscrivere al registro dei contagiati anche Cutrone, il capitano Pezzella e il fisioterapista Dainelli. Questa la nota del club del capoluogo toscano: "ACF Fiorentina comunica che, a seguito alla positività al Coronavirus-Covid-19 di Dusan Vlahovic, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze"

A questo punto si allarga sempre di più il contagio tra le squadre di Serie A, che sono comunque ferme in attesa di sapere quando poter riprendere la preparazione. Il primo giocatore a essere risultato positivo al tampone è stato lo juventino Daniele Rugani, mercoledì. Poi giovedì è stata la volta di Manolo Gabbiadini della Sampdoria, al quale si sono aggiunti ieri altri quattro compagni (Omar Colley, Morten Thorsby, Albin Ekdal e Antonino La Gumina), oltre al medico della squadra Amedeo Baldari. Sempre ieri è stata data la notizia della positività di Dusan Vlahovic. Con Cutrone e Pezzella salgono dunque a nove i giocatori della massima serie positivi al Coronavirus.

