Jacobs corre i 100 metri ai Fori Imperiali: la finale di Tokyo 2020 sarà ripetuta a Roma

Marcell Jacobs correrà i 100 metri ai Fori Imperiali: un replay della finale delle Olimpiadi di Tokyo ma stavolta nello scenario unico dei resti dell'antica Roma.

L'annuncio è arrivato ieri. Una sorpresa al termine dell'incontro tra il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. I due hanno parlato a lungo dei progetti finanziabili con i fondi di Caput Mundi, i 500 milioni di euro riservati a Roma dal Pnrr. Da qui l'idea di un evento per rilanciare l'immagine di Roma nel mondo e dare slancio alla candidatura della capitale a città ospite dell'Expo del 2030.

Dal trionfo alle Olimpiadi giapponesi alla rivincita al Colosseo. L’idea somiglia alla realizzazione di un film: rimettere in scena in via dei Fori Imperiali, la finale dei 100 metri piani vinta da Marcell Jacobs lo scorso 1 agosto.

Oltre all'azzurro parteciperanno gli stessi finalisti di Tokyo 2020: l'americano Fred Kerley, il canadese Andre De Grasse, il sudafricano Akani Simbine, l'americano Ronnie Baker, il cinese Su Bingtian, il nigeriano Enoch Adegoke e il britannico Zharnel Hughes.

Poi è saltata fuori l'opportunità per giugno. Si correrà a ridosso della parata della Festa della Repubblica, con il pubblico sugli spalti già montati per la parata del 2 giugno, e l'organizzazione dell'evento dovrebbe essere in gran parte (se non completamente) finanziata dagli sponsor del campione olimpico.

Un'idea subito presa al volo dall'agenzia che cura l'immagine del velocista, cresciuto a Desenzano sul Garda ma ormai romano (di Collina Fleming) a tutti gli effetti. Così nel giro di poche settimane, la londinese X-Hybrid - appena subentrata alla Doom di Fedez generando una durissima battaglia legale - ha contattato e ottenuto la disponibilità di tutti gli atleti, convincendoli a prenotare un biglietto per Roma.

"Le immagini di Marcell Jacobs e dei finalisti olimpici in gara lungo via dei Fori Imperiali saranno uno spot straordinario per promuovere Roma nel mondo. Una rivisitazione in chiave moderna di uno dei nostri luoghi più iconici" , ha spiegato Alessandro Onorato, assessore al Turismo, allo Sport e ai Grandi Eventi del Comune.

Ma non finisce qui pensando agli Europei 2024, alcune gare potrebbero uscire dall’Olimpico per trovare spazio tra il Colosseo e l’Arco di Costantino (il getto del peso), in viale delle Terme di Caracalla (per le prove di marcia) o in via della Conciliazione, all’ombra della Basilica di San Pietro, per la partenza e l’arrivo della mezza maratona.

Prima però in un affascinante connubio tra storia e presente, nei dieci secondi scarsi della gara sui 100 metri di tartan che copriranno l'asfalto, sarà inevitabile ripensare alle corse delle quadrighe dell'antica Roma, avendo sempre negli occhi l'oro leggendario di Jacobs.

