Mourinho: "Ecco cosa ci hanno detto quelli della Juve negli spogliatoi..."

"Spero che tutte le parole che abbiamo sentito da parte della Juventus, qualcuno lo dica pubblicamente perché lo merita". Lo ha detto José Mourinho ai microfoni di Dazn. A fine partita, il tecnico della Roma si è detto orgoglioso della prova dei suoi, ma la sua speranza è che gli avversari ammettano pubblicamente quello che hanno dichiarato negli spogliatoi, riconoscendo le proprie difficoltà e facendo i complimenti ai giallorossi.

Tra roventi polemiche per la direzione arbitrale di Orsato, la Juventus vince la sua quarta gara consecutiva in campionato, battendo 1-0 la Roma grazie alla rete di Moise Kean. Nonostante la sconfitta Mou ha lodato i suoi calciatori. A suo dire la squadra migliore è uscita sconfitta all'Allianz Stadium e per questo si è complimentato con tutto il suo staff anche per il lavoro di recupero: "Oggi posso solo dire grande Roma ed è quello che ho detto ai miei negli spogliatoi, in tutti gli aspetti e complimenti a tutti i miei. Complimenti a chi ha fatto tutto per recuperare i giocatori, ai giocatori che hanno lavorato in condizioni di difficoltà. Abbiamo fatto grande gioco, con grande qualità. Ovviamente una sconfitta è una sconfitta per me. Ma se guardo alla natura del progetto devo guardare anche questo. Posso avere opinione diversa, ma oggi la squadra migliore, quella che meritava di più di vincere in campo ha perso".

Dribblando o quasi le polemiche sugli episodi arbitrali, dai soli tre minuti di recupero che l'hanno fatto arrabbiare ( "Dimostra chiaramente un'intenzione" ) alla rete non convalidata di Abraham ( "Non voglio commentare, non ho tutti i dati nelle mie mani" ), lo Special One ha spiegato anche i bianconeri hanno ammesso di avere avuto grandi difficoltà: "Voglio isolarmi da questo episodio e concentrarmi su quello che la mia squadra ha fatto. Spero che tutte le parole che abbiamo sentito da parte della Juventus, qualcuno lo dica pubblicamente perché lo merita. Loro hanno avuto grande difficoltà, e sono grandi professionisti. Ho vinto qualche anno fa senza meritare, ma oggi con le nostre qualità abbiamo fatto vedere la direzione dove andiamo noi".

A stretto giro nel post gara sono arrivate le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, che ha analizzato con grande obbiettività la partita, riconoscendo i meriti proprio dei giallorossi: "È stato complicato affrontarli, lo sapevamo. La Roma avrebbe meritato ampiamente il pareggio, gli episodi sono andati dalla nostra parte se giochi in un certo modo. Fisicamente loro sono tra i migliori del campionato". Parole che non potranno che far piacere a Mourinho.

