Con una frase Berrettini zittisce gli insulti dei francesi: cosa è successo

In campo si è giocato l'entusiasmante match tra Matteo Berrettini e Gael Monfils ma sugli spalti è sembrato si stesse giocando Italia-Francia. Il tennista italiano alla ifine ha avuto la meglio sul collega francese, di 10 anni più anziano, al termine di una battaglia durata 5 set che ha visto il 25enne romano portarsi avanti per 2-0, farsi riprendere sul 2-2 fino a vincere il quinto e decisivo set con un disinvolutara disarmante. Durante il match Berrettini è stato spesso infastidito, fischiato e insultato da parte del pubblico, per la maggior parte francese.

I fischi e gli insulti

Berrettini ha incassato gli ingenerosi fischi e gli insulti di chi tifava il suo avversario ma alla fine si è sfogato con un liberatorio: "Non vi sento".

Anche durante l'intervista del post partita, direttamente sul campo di gioco, il tennista italiano è stato subissato dai fischi da una parte del pubblico per queste sue parole: "È pieno il palazzetto di persone e mi piace. Alcuni di loro non sono davvero appassionati di tennis credo, ma non puoi controllare tutti. Poi il rispetto è qualcosa che bisognerebbe comunque avere. Ma alla fine va bene, ho vinto e sono felice". Poco dopo però Matteo è stato applaudito dalla maggior parte dei tifosi presenti sugli spalti. Ora la cosa più importante per lui è ricaricare le pile in vista del difficile match contro il redivivo Rafael Nadal coscritto di Monfils ma con alle spalle 20 Slam in più e molto altro rispetto al tennista francese. Di certo con questa querelle odierna Berrettini non si sarà guadagnato le simpatie del pubblico francese e vedremo cosa gli riserverà il futuro al prossimo Roland Garros in programma tra maggio e giugno.