È Formula polemica. Max 1° match point

Se Hollywood è sempre stata la città dei sogni, Las Vegas anche adesso che si è tuffata nello sport e nella musica, resta la città del peccato. Quella dove un anno fa un tombino ha rischiato di far saltare il banco e non solo la Ferrari di Sainz. C'è ancora in ballo una causa miliardaria contro la Formula 1 che arriva a questo gran finale di stagione con un po' di veleno sparso sulla coda tra il Presidente della Fia e i suoi uomini (a tre gare dalla fine è cambiato il direttore di corsa). Ad aggiungerci un po' di sale è stato anche Toto Wolff che con i giornali tedeschi si lamenta perchè la Germania non investe sulla F1, con quelli inglesi attacca Horner («Non gli parlo più, non ci si può fidare di lui, ha cercato di mettere in mezzo mia moglie» ha detto riferendosi all'inchiesta dello scorso anno su Susie) e per non far torti a nessuno tra le pagine di un libro appena uscito in Inghilterra (Inside Mercedes F1) scritto da Matt Whyman che per 18 mesi è stato embedded nella squadra, ha mollato lì un bel cioccolatino per Hamilton. Raccontando di quando Hamilton è andato a casa sua ad avvertirlo di aver scelto la Ferrari, ha aggiunto: «La situazione mi è piaciuta. Ci ha aiutati, perchè ha evitato il momento in cui avremmo dovuto dire al pilota più iconico della F1 che non lo avremmo più voluto con noi» Come dire che Hamilton ha giocato d'anticipo.

Nessuno però crede che Toto avrebbe lasciato Hamilton già alla fine di questa stagione. Tutto serve a movimentare un finale di stagione (mancano 3 gare e una sprint) in cui Max può diventare campione già domenica. Gli basta chiudere davanti a Norris. Più combattuto il Mondiale Costruttori con la Ferrari che sogna il golpe. Ha 36 punti da recuperare.

Un anno fa Leclerc e Sainz furono i più veloci in qualifica, poi Carlos perse 10 posizioni per il tombino e vinse Max. Quest'anno la SF-24 potrebbe soffrire il freddo della notte in qualifica. Ma dei 3 Gp che restano è questo dove puntare tutto sul rosso.